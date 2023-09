A találkozó 10. percéig különösebb gond nem volt, tartotta a lépést a Bajnokok Ligája küzdelem sorozatára készülő Lokival a házigazda. Ezt követően azonban már egyértelműen a vendégcsapat irányított, határozottan védekezett, és ezzel nem tudtak mit kezdeni Horváth Roland vezetőedző tanítványai. A 20. percre kezdett még jobban kinyílni az olló, és már csak abban reménykedhettek a hazai szurkolók, hogy a szünetre nem alakul ki kétszámjegyű különbség. Más kérdés, hogy Catherine Joelle Gabriel a kapuban lehúzta a rolót, elől pedig Vámos Petra és Míra sokszor megoldhatatlan feladat elé állították Tóth Nikolettet, majd a helyére beálló Kubina Mollit. A szünet után valamelyest összekapta magát az Alba, a 41. percre ugyan felzárkózott négy gólra (18-22), de ez tiszavirág életűnek bizonyult, mert debreceni expressz tovább száguldott, és biztossá tette győzelmét.

Az összecsapás után nem lehetett azon csodálkozni, hogy a vendégek voltak az elégedettebbek.

- Sajnos rosszul kezdtük a mérkőzést, és ez a felkészülés során is problémát jelentett. Az első félidőben a védekezésünk nagyon nem volt rendben, dacára annak, hogy felkészültünk, de teljesen más ez élesben. Harmincegy gólt kaptunk, ez még a Debrecen ellen is sok. Sajnálom, hogy nem lett szorosabb a meccs, feljöttünk ugyan négy gólra, de a végét is elrontottuk. Gondolkodásban kell elsősorban fejlődnünk, mert vannak néhányan, akik eléggé érdekesen vélekednek erről a sportágról. Amennyiben ez megvalósul, akkor képes lesz mindenki a tudása legjavát tudja nyújtani. – mondta csalódottan Horváth Roland az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.

- Tudtuk, hogy harcos találkozó vár ránk, a Fehérvár akkor sem adta fel, amikor komoly hátrányba került, hiszen négy gólra feljött ellenfelünk. Időt is kellett kérnem. Örülök, a magabiztos győzelemnek az első félidőbeli védekezéssel kifejezetten elégedett lehetek, stabil volt, és ezekből tudtunk indítás, lerohanás gólokat lőni, és támadásban is voltak ötletes dolgaink. A második félidőben visszább vettünk, védekezésben és a befejezéseknél is komoly problémánk volt, ezért tudott visszajönni a szívós hazai együttes. – vélte a győztes DVSC SHAEFFLER szakvezetője, Szilágyi Zoltán.

A fehérvári csapatból nem sokan tudtak kiemelkedő teljesítménnyel kirukkolni, Kocsis Bettina a beálló posztján üde színfolt volt, nemcsak erővel bírta, hanem ő lett csapata legeredményesebb játékosa hat góllal.

- Nem úgy kezdtük ezt a mérkőzést, ahogy szerettük volna. Nagyon sok gólt kaptunk az első félidőben, a szünet után úgy mentünk ki, hogy küzdöttünk, harcoltunk. Ekkor már sokkal jobb játékot nyújtottunk, igyekszünk majd a második félidei teljesítményünkből erőt meríteni. Megérdemelten nyert a Debrecen, de ehhez az is hozzájárult, hogy nagyon sokat hibáztunk. – hangsúlyozta a beálló.

Vámos Petra több alkalommal is állva hagyta a fehérváriakat, lendületesen, és főleg gólerősen kézilabdázva a mezőny egyik legjobbja volt.

- Egy jó, és küzdős mérkőzést játszottunk, jó erőfelmérő volt, lássuk hol is tartunk. Tisztában voltunk azzal, hogy egy kemény ellenféllel találkozunk, számunkra fontos volt hogy magabiztosan kezdjük el a bajnokságot, hiszen lesz feladatunk az év során bőven. Ki kell emelni a védekezésünket, az összecsapás nagy részében ez rendben volt, sok energiát fordítunk a nyár folyamán arra megfelelően összeálljon. A támadójátékunk is kreatív volt, természetesen látjuk a hibákat, és örülök annak, ezek kijöttek a meccsen, mert ezeket sem a bajnokságban, sem a Bajnokok Ligájában nem követhetjük el.