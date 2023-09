Ugyanúgy tűzött a nap, ahogy a korábbi napokban, a késő délutáni órákban várta támogatóit a Fehérvár AV19 vezetése, a város polgármestere, valamint az építő cég, a Market Zrt. műszaki vezérkara. Elöljáróban a fehérvári hokisok első embere, Gál Péter Pál elnök köszöntötte a megjelenteket, örömmel konstatálta, hogy a szponzorok közül többen eljöttek, hogy testközelből lássák, hol is tart az Alba Aréna építése.

-Májusban volt az utolsó, hasonló bejárás. Mindenkit invitáltunk ezúttal, nagyon örülök, hogy a csapat támogatóinak jelentős része elfogadta meghívásunkat a szeptemberi bejárásra, úgy gondolom, kimondottan érdekes kirándulást teszünk a csarnok mellett és benn a létesítményben is. Fontos, hogy mielőtt rövidesen elkezdjük a 2023-24-es, reményeink szerint sikeres szezont, megmutathatjuk csapatunk új otthonát, amit jövő nyáron veszünk birtokba. Az építkezés irányítóitól azt a tájékoztatást kaptuk, minden a tervek szerint halad a többszintes létesítményben. Külön öröm, hogy a Market Zrt. már az új szezonban is támogatóként segíti klubunkat, nagyon remélem, az együttműködésünk hosszú távú és gyümölcsöző lesz a csarnok átadását követő években is – jegyezte meg Gál Péter Pál.

A jégkorongcsapat összes támogatóját meghívták, a szponzorok közül sokan elfogadták az invitálást

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

A város polgármestere, Cser-Palkovics András vette át a szót, elmondta, köszöni a lehetőséget az építő cég műszaki igazgatójának, egyben a fehérvári projekt vezetőjének – a koronázóvárosban, nem messze az új arénától élő - Bajnok Sándornak, valamint munkatársainak, hogy lehetőséget biztosítottak a bejárásra.

-Ha elkészül, hatalmas változást hoz a fehérvári hokiban, nagyszerű, európai körülmények között fogadhatjuk a riválisokat. Nem csak új csarnok épül, hanem a környezetében modern infrastruktúra is, ami nem csak a létesítményt szolgálja ki, hanem az Alba Ipari Zónát is, az itt dolgozó ötezer embernek könnyíti meg a hétköznapjait. Persze, most nem a gazdasági oldal, hanem a sport miatt jöttünk itt össze. A beruházás jól halad, remek partnerre leltünk a kivitelező személyében, ami vélhetően annak is köszönhető, hogy a cég vezetői között többen fehérváriak, akik pontosan átérzik, ez a nagyszerű épület mennyire fontos nem csak a hokicsapatnak, a városnak is. Sok száz ember munkája van ebben az arénában, rövidesen az út és a parkoló is átadásra kerül, ami ipari zóna tekintetében is komoly mérföldkő lesz. A csarnok az év végéig elkészül, szerintem határidőre, bár vannak még bizonytalansági tényezők, ami ilyen horderejű építkezés kapcsán mindig előfordulhat. Az viszont fontos, hogy a finanszírozás rendben van az állam részéről is, az engedélyeztetési eljárások után, vélhetően áprilisban, májusban már rendezvényre kerülhet sor. Hogy pontosan mivel és hogyan avatjuk, az még távoli, a jövő zenéje. Azt viszont tudjuk, nagyon szeretnénk, ha az Alba Aréna nem csak a Volán és a környék hokis szerelmeseinek, hanem a magyar válogatottnak is otthona lenne. Az biztos, hogy a fehérvári együttes a rövidesen induló szezont a megszokott, Raktár utcai csarnokban kezdi és ott is fejezi be. Ez akkor is így lesz, ha az engedélyeztetésekkel gyorsan haladunk, a csapat pedig kiválóan szerepel a rájátszásban, akár ismét döntőig menetel, mint másfél éve.

Tíz skyboxot alakítanak ki, valamint a harmadik szinten az irodákat is birtokba veszik majd a hokisok

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Az elnök, Gál Péter Pál az eseményen jelen levő csapatkapitányhoz, Hári Jánoshoz fordult, közölte: „Janikám, adott tehát a feladat…” A polgármester folytatta. „Szezon közben nem csak financiális, sportszakmai tekintetében is nehézkes lenne a költözés, nincs sok értelme, hogy néhány meccsre átcuccoljon a csapat a szezon legvégén. Ráadásul elég bonyolult lenne a jegyek értékesítése, a bérletesek kiszolgálása az új helyszínen. Ezért döntöttünk úgy, hogy a szezon a Raktár utcában indul és fejeződik be, reményeink szerint minél később. Nézőszámot kell növelnünk a hatékony működtetéshez. A 2024-25-ös idényben minden a hatezer néző befogadására képes Alba Arénában következik majd, a szurkolókhoz kapcsolódó szolgáltatások is itt lesznek majd elérhetőek, néhány dolog összefügghet a szintén ultramodern futballstadion működtetésével és bizonyos szolgáltatásaival. Több dolgot ott is a város üzemeltet ezentúl, de még várnak ránk e tekintetben megbeszélések a futballklub tulajdonosával és az állammal. Ahogy a focistadion, a jégcsarnok fenntartása is elképesztően költséges, különösen a jelenlegi energiaárakkal. Továbbra is számítunk a szponzorok, fehérvári cégek támogatására, partnerségére. Kérem a hokicsapat támogatóit, ha megkeressük majd őket ajánlatokkal, nyugodtan mondják el véleményüket a különböző rendezvények kapcsán, amiket ide tervezünk, ugyanis a csarnok üzemeltetése nem csak a hokisok hazai fellépéseiből áll. Kulturális közösségi teret szeretnénk itt kialakítani. A csarnokot, ezt a gyönyörű épületet nem csak felépíteni kell, hanem fenntartani is.

A hatalmas eredményjelző egyelőre a játéktéren pihen, rövidesen azonban felhúzzák majd a tetőre

Fotó: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

Bajnok Sándor, az építő cég műszaki igazgatója vezette végig a látogatókat, a munkavédelmi eljárások maximális betartásával. Mosolyogva tette hozzá, a rekkenő hőség, a késő délutáni időpont ellenére itt bőven lehet majd látni szorgos, munkás kezeket, az alkalmazottak a rekkenő hőségben sem lazsálnak. Elsőként a mélygarázs parkolójába kalauzolták az érdeklődőket, itt húsz parkolóhelyet alakítanak ki, a külső parkolóban négyszáz autóra gondoltak első lépcsőben, ezt hatszázra emelték, ami biztosan elég lesz. A polgármester hozzátette, a városból közvetlen buszjáratok indulnak majd a csarnokhoz, ami szintén megkönnyíti a drukkerek közlekedését. A csarnokban az alsó szinten, a jéghez közel, kihúzható mobillelátókról lehet majd követni a játékot, középen szintén sokan foglalhatnak helyet, itt lesz a nagyobb, vipes tér is. Legfelül az irodák kapnak helyet, valamint tíz skyboxot is kialakítanak, különböző mérettel és befogadóképességgel, az üvegkorlátokat már felszerelték. Ha akkora lesz az érdeklődés, lesz még lehetőség elegáns, cégek számára megálmodott, belső terek létrehozására.

A hideg- és melegburkolás lassan a végére ér, jöhet a festés és a lakatosmunkák zárása. A gépészet kialakítása is rövidesen megkezdődik, szeptember végére elkészül a tető fekete színű, rácsos álmennyezet is. A kék színű székeket már szerelik a lelátón, a hatalmas eredményjelző még a betonon, középen pihen, rövidesen az is felkerül a helyére, a játéktér fölé.