Az előszezon utolsó felvonásán jól kezdett a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata. A Volán Laberge révén szerzett vezetést, majd az előző cseh pontvadászatban második helyet szerzett csehek fordítottak. Negyven percnyi játékot követően egyenlő volt az állás (3-3), a kék-fehérektől Phillips emberelőnyből talált be, majd Anze Kuralt volt eredményes. A harmadik hperiódusban aztán újra magához ragadta az irányítást a fehérvári egylet, Leavens vette be a cseh kaput Laberge és Vértes összjátéka után, azonban a Mountfield innen is visszajött, s még a harmad vége előtt egalizált, 4-4.

A Volán áthúzódó emberelőnyben kezdhette a hosszabbítást, de ebből nem tudott gólt szerezni, a csehek pedig büntettek. A Fehérvár AV19 szoros csatában marad alul 5-4-re, de a komoly játékerőt képviselő ellenféllel szemben mutatott játék bizakodásra adhat okot.

A Hydro Fehérvár AV19 ebben az összeállításban szerepelt Bécsben:

Horváth D. (Roy) – McGauley, Hári, Mihály, Fournier, Campbell – Leclerc, Bartalis, Kuralt, Atkinson, Nilsson – Vértes, Leavens, Laberge, Stipsicz, Phillips – Ambrus G., Németh, Magosi, Csollák, Vokla

– Azt hiszem joggal lehetünk büszkék magunkra. Én a felkészülés folyamán a folyamatos fejlődést akartam látni a srácoktól. A csehek ellen végig küzdöttek és elszántak voltak a játékosok. Természetesen voltak nehezebb periódusok, amikor védekezni kellett, beszorultunk, és nem nézett ki olyan jól a játék, de mi akkor is a pengéinken maradtunk, és megálltuk a helyünket, ha kellett kúsztunk-másztunk. Horváth Dominik remekül védett, és a negyedik sorunk megint csak jó energiákat mozgósított – értéeklt a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, Kiss Dávid. – A héten átvettük a speciális játékokat, ennek köszönhetően az emberhátrányunk stabil volt, az emberelőnyünk pedig két gólt lőtt. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben elégedett lehetek, hiszen egy kiváló együttes ellen játszhattunk, és kétszer annyit lőttek kapura, mint mi, de mégiscsak el tudtunk menni a hosszabbításig, ahol közel álltunk ahhoz, hogy négy a háromban befejezzük a mérkőzést. A mérkőzést látva az ellenfél megérdemelt módon nyert, mi pedig rengeteg pozitívummal léphetünk túl ezen a napon, számos jó dolgot tudunk majd felhasználni, és tovább vinni a jövő héten.

A fehérváriak szeptember 15-én, pénteken 19.45 órakor kezdik az ICEHL 2023/2024-es idényét, az olaszországi Asiagoban.