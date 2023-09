Miután Litvánia és Monte­negro döntetlent értek el, a magyar és a szerb válogatott vált az Európa-bajnoki szereplés legesélyesebb csapatává.

A győzelem már-már kijutással kecsegtetett Belgrádban.

Ahol ugyan zárt kapuk mögött, gyerekek jelenlétével feszült egymásnak a két gárda.

Nego rendre ígéretesen futott fel a bal oldalon, egy centerezése kissé mélyre sikeredett, Varga Barnabás nem érte el. Az első tíz perc nagy részében a magyar lábakon táncolt a labda, s a jobb oldalon többször is zavart okoztak a szerb védelemben, gólhelyzet azonban nem alakult ki, ám Szerbia az első támadásából vezetést szerzett. Dibusz kirúgása volt pontatlan, ebből kerültek a magyar védelem mögé a ha­zaiak. Tadics önzetlenül passzolt a baljára a tizenhatoson belül, Vlahovics azonban nem találta el jól, keresztbe suhant volna a labda, de a becsúszó Szalai Attila a magyar kapuba rúgta azt, 1-0. Rögtön ezután újabb zavar támadt a magyar védelemben, Vlahovics az oldalhálóba lőtt. Ugyan Marco Rossi alakulata birtokolta többet a labdát, sőt, Varga kétszer is lejutott az alapvonalig – visszagurítása nem talált társat –, a szerbek sokkal veszélyesebbek voltak a kapura. A védelem mögé ívelt labdákra ellentmondást nem tűrően érkeztek, Dibusznak is kellett védenie, Kosztics pedig az oldalhálót találta el.

A 34. percben aztán Nego tálalt zseniálisan Sallai elé, a Frei­burg támadója ballal lőtt, de V. Milinkovics-Szavics vetődve ütötte vissza a labdát Sallai lábára, onnan Varga Barnabás elé pattant, aki egyből a kapuba passzolt, 1-1. Kettő perccel később fordított Magyarország! Egy szöglet után Kerkez perdített, a bal oldalról Lang centerezett, Willi Orbán pedig 4 méterről helyezett a hálóba, hatodik válogatott gólját szerezve meg ezzel, 1-2.

A szünetben kettőt is cseréltek a szerbek, s ki is egyenlítették a labdabirtoklást. Az ívelésekkel operáltak továbbra is, Szergej Milinkovics-Szavics a bal kapufa mellé fejelt. Aztán Dibusznak is akadt dolga, Vlahovics ballal bombázott a rövid sarokra, a magyar kapus bravúrral ütötte ki a labdát.Egyre erőteljesebb v olt a szerb hadviselés, a 60. percben Veljkovics fejelt előrevetődve, Dibusz Dénes hatalmas bravúrral ért le a vonal elé. A hetvenedik percben cserélt először a magyar kapitány, mégpedig a Fehérvár FC szélső védőjét, Fiola Attilát küldte csatába. Alábbhagyott a szerb offenzíva, de érthetően a hazaiak domináltak, mnenniük kellett a gólért és a pontért. Így nyílhatott terület a jól játszó Nego előtt, aki aztán passzolt a kifutó kapus előtt, Varga pedig nem tudta átlőni a labdát az üres kapu felé. A semmiből is kapu elé keveredett aztán a szerb válogatott, Zsivkovics elől Nagy Ádám igyekezett menteni, a labda a kapufán csattant, de már lesen volt a szerb. Nagy megsérült, helyére a debütáló Kata Mihály érkezett. Az utolsó percekre a támadó szekciót frissítette Dragan Sztojkovics, Tadicsot és Vlahovicsot is lekapta, Jovicsnak kellett volna megváltania a déli világot. Azonban helyzetbe már nemigen kerültek a szerbek – Gudelj távoli lövése ugyan centikkel kerülte el a kaput –, a magyar válogatott okosan őrizte előnyét. Sőt, egy Dibusz-védést követően Szoboszlai Dominik vette célba jobbal a kaput egy kontra végén, a labda elkerülte a bal kapufát. A szerbek már kapusukkal együtt támadtak, de hiába, mert a magyar labdarúgó-válogatott negyedik EB-selejtezős mérkőzésén harmadik győzelmét aratta, s 10 pontjával vezeti a G-csoportot. Ezzel a győzelemmel a magyar csapat szinte már Németországban érezheti magát, közel került az újabb Európa-bajnoki szerepléshez.

JEGYZŐKÖNYV

Szerbia–Magyarország 1-2 (1-2)

Belgrád, Rajko Mitics Stadion, zárt kapus. V.: Juan Martínez (spanyol).

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Gudelj, Pavlovics – Radonjics (Zsivkovics, a szünetben), Makszimovics (Milenkovics, 64.), Sz. Milinkovics-Szavics, Kosztics (Mladenovics, a szünetben) – Tadics (Ilics, 87.), Vlahovics (Jovics, 87.) – A. Mitrovics. Szöv. kapitány: Dragan Sztojkovics.

Magyarország: Dibusz – Lang, W. Orbán, Szalai A. – Nego, Nagy Á. (Kata, 77.), Styles, Kerkez (Fiola, 70.) – Szoboszlai, Varga B. (Ádám M., 76.), Sallai R. (Csoboth, 95.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Gól: Szalai A. (öngól, 10.), ill. Varga B. (34.), Orban (36.).