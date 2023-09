Pénteken 19.45-kor bedobják a pakkot Asiagóban, és ezzel hivatalosan is elkezdődik a több hónapos harc a rájátszásért. A Fehérvár nyáron jó néhány változáson átesett, Andrew Sarauer visszavonult, Erdély Csanád Dániába igazolt, míg az eddigi vezetőedző, Kevin Constantine felmondott érvényes szerződése ellenére. A klubvezetés Kiss Dávid kezébe adta a kormányrudat, aki már jó néhány éve a szakmai stáb tagja volt a felnőtt csapatnál. Segítője Tyler Dietrich lett, a két fiatal szakember pedig kemény felkészülést vezényelt a keretnek. Bár a győzelmek száma csak egy volt, az augusztusi munka során nem is a sikerek száma mérvadó.

– Minden munkát el tudtunk végezni amit szerettünk volna, fizikailag és taktikailag is. Átvettük az egész játékrendszerünket, két évig a keret 80% hallotta ezt minden nap, így ebből a szempontból könnyebb dolgom volt. Az újak gyorsan tudtak alkalmazkodni, igyekeztünk úgy átvenni a rendszert, hogy számukra is teljesen világos legyen. Egyértelmű, hogy lesznek még majd olyan dolgok, amelyek a tétmérkőzések történéseivel jöhetnek elő, ezekről még majd beszélni fogunk. Próbáltunk mindenféle szituációt letesztelni a találkozókon – nyilatkozta lapunknak Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – A felkészülést nézhetjük az eredményeket előtérbe helyezeve és edzői szempontból is. A győzelmek száma még nem volt lényeges, több meccset veszítettünk. Edzői szempontból inkább azt néztem, hogy a srácok hogyan tudnak összeállni mint egy csapat, ismerje meg mindenki a játékrendszert, tartsák be amiket megbeszéltünk. Javítsák ki a hibákat, küzdjenek az összes mérkőzésen, ezekkel teljesen elégedett vagyok, folyamatosan fejlődtünk. Az utolsó találkozón volt talán a legnehezebb ellenfelünk, és amiket megbeszéltünk, azokat egy ilyen kaliberű gárda ellen is meg tudtak valósítani.

A Volán a tavalyi idényben már történelmet írt, mivel a gárda zsinórban harmadjára jutott be a playoffba. Ezt a „jó szokást” ebben az évben is követné az együttes, a keret nagyobb része már azt is tudja, milyen a döntőbe jégre lépni, hiszen két éve sikerült ezt elérnie a Fehérvárnak.

– Ha már egyszer ez a csapat megízlelte milyen eljutni egy döntőbe, akkor élsportolóként nem szeretnénk alább adni és ehhez minél közelebb szeretnénk kerülni. Megpróbáljuk szétdarabolni a szezont, hogy ne mindig csak a végcél lebegjen mindenki előtt, de csapaton belül magasra raktuk a lécet. Szeretnénk minél több mérkőzést nyerni, aztán meglátjuk ez mire lesz elég – mondta Kiss, majd kitért a keret állapotára is. – Úgy érzem, hátvédekkel nagyon gyorsak és mozgékonyak leszünk majd, négy sornyi stabil párunk van, akik bármikor tudják támogatni a támadásainkat. Csatároknál remélhetőleg egy jobb szezont tudnak majd többen is produkálni mint tavaly, pontok és gólok szempontjából. Nekünk, edzői stábnak pedig az lesz a feladatunk, hogy úgy alakítsuk a játékrendszert majd, hogy az önbizalom visszajöjjön és újra növekedjenek ezek a számok. Remélhetőleg a sérülések elkerülnek majd minket.

A szakmai stáb a felkészülési mérkőzések alatt több variációt is kipróbált az összeállításban, egyelőre még nincsenek kőbe vésett sorok.

– Még most cserélgetjük a csatárokat, mindig van egy elképzelés a fejünkben, amiről azt gondoljuk, hogy működni fog, aztán majd élesben derül ki tényleg így van-e, lehet csak egy kis türelem kell míg összeáll az adott trió és kialakul a kémia. A szezon elején még várhatóak kisebb, vagy nagyobb változások ilyen téren. Soha nem lehet tudni, közbejöhet sérülés, betegség, vagy bármi, mindenkinek készen kell állnia, hogy különböző sorokban, szerepekben is tudják segíteni a csapatot az eredményességet szem előtt tartva.

A szezon kezdése nem lesz egyszerű, hiszen pénteken 19.45-től Asiagóban, míg szombaton szintén 19.45-kor Bolzanóban lép jégre majd a Hydro Fehérvár AV19.

– Kemény kezdés, az biztos, örülök, hogy egyből letudunk egy ilyen hosszú túrát. Szerintem jobb idegenben kezdeni a bajnokságot, kemény ellenfelek várnak ránk, sok utazás lesz a lábunkban, de pontokkal szeretnénk hazajönni. Meg kell találnunk a gyors regeneráció módját és szükség lesz minden energiánkra. Jó a hangulat a csapaton belül, voltak már csapatépítő programjaink, még lesznek is a szezonban, de egy ilyen túra is mindig összehozza a brigádot.

A már említett történések miatt a klub menedzsmentjének sem volt a legnyugodtabb nyara, Szélig Viktor bizakodva várja a rajtot, szerinte ebben az évben is nagyon kiegyensúlyozott csata várható a ligában.

– Láttunk sok pozitív dolgot a felkészülés alatt, de van is még min csiszolni, az utolsó mérkőzésünk volt talán a legjobb. Sok minden történt a nyáron velünk, kellő türelemmel és feldobva várom a szezont. Nem lesz egyszerű, a liga semmivel sem lett kevésbé kompetitív, mint eddig, de jó kihívás előtt állunk, várom a startot. Mint az összes többi csapat, mi is be szeretnénk jutni a rájátszásba, ebben a formátumban minden mérkőzésnek az alapszakaszban tétje van. Fontos lenne a jó kezdés és az, hogy folyamatosan olyan pozícióba tudjunk lenni, ami rájátszást jelenthet. Lépésről lépésre kell haladni, kemény túrával kezdünk. Jó karakterű játékosok alkotják a csapatunkat, remélhetőleg jobb masszává tudunk válni majd, mint tavaly –fogalmazott az általános menedzser.