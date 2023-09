A háromszoros Európa-bajnok tornász az elmúlt időszakban hasfal húzódással küszködött, de a múlt hétvégi országos bajnokságon ugyan még könnyített gyakorlatokkal, de visszatért a mezőnybe. Dunaújvárosi klubtársaival kiválóan szerepelt, így bekerült a világbajnoki keretbe.

A szombati edzés azon véget vetett a világbajnoki álomnak. Kovács Zsófia saját közösségi oldalán jelentette be, hogy nem tud ott lenni az antwerpeni olimpiai kvalifikációs tornán súlyos sérülés miatt.

– A mai edzésen elszakadt az elülső keresztszalagom. Hétfőn indultam volna a csapattal a kvalifikációs világbajnokságra ahova most nélkülem kell utazzanak. Hiszek bennük hogy nélkülem is megtudják valósítani az álmainkat! Szívvel, lélekkel ott leszek mellettük! Rám addig is egy műtét vár utána pedig egy hosszadalmas rehabilitáció. Nagyon nehéz most de azon leszek minél gyorsabban felépüljek és még erősebben térjek vissza, hiszen nem adom fel a jövő évi olimpiai álmaimat sem! – fogalmazott a dunaújvárosiak kiválósága.