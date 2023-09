A férfiaknál a címvédő Pénzügyőr SE, valamint az Extraliga-győztes Fino Kaposvár a negyeddöntőben kapcsolódik majd be a küzdelmekbe. Igaz, a kaposváriak már nyolc között összecsaphatnak a bajnoki ezüstérmes MÁV Előre Foxconn gárdájával, amely ahhoz, hogy ez a találkozó realizálódjon előbb Veszprémi RK ellen lép az első körben pályára.

A hölgyeknél 21 csapat nevezett a küzdelmekre. Itt már a legjobb 16 között megmérkőzik a nyár folyamán jelentősen megerősödő MÁV Előre-Foxconn gárdája és az előző szezonban bajnoki bronzérmes Szent Benedek RA. Ennek a párharcnak a győztese ráadásul nagy valószínűséggel a Swietelsky-Békéscsabával találkozik majd - és az sem mellékes információ - ugyanezen az ágon található a Fatum-Nyíregyháza is.

Mindkét sorozatra vonatkozik, hogy ahol a csapatok között osztálybeli különbség van, ott a továbbjutás egy, az alacsonyabb osztályú együttes otthonában rendezett mérkőzésen dől el, minden egyéb esetben oda-vissza vágót rendeznek. A Magyar Kupa fináléja a férfiaknál és a nőknél is jelenleg a március 9–10-i hétvégére van kiírva, de mivel ugyanakkor rendezik a női Közép-európai Liga négyes döntőjét is, a Békéscsaba elődöntőbe jutása esetén ez a dátum módosulni fog.