Az első harminc perc után a Fehérvár tűnt nyerőbbnek péntek este, aztán a Salzburg egy távoli lövéssel megszerezte a vezetést, amely szemmel láthatóan megfogta Háriékat. A harmadik harmad pedig a lehető legrosszabbul indult, hiszen 12 másodperc után már kétgólos volt a vendégek előnye, aztán jött a következő találat a bikáktól. A Volán ment előre, de ez végül csak a szépítésre volt elég, Laberge emberelőnyből szerezte meg tétmérkőzésen az első gólját fehérvári színekben.

– A Fehérvár kitűnően játszott az első harmadban, komoly gondot okoztak nekünk. Mi is megnehezítettük a saját dolgunkat a kiállításokkal. Az emberhátrányos alakulatainknak, a kapusunknak és a szerencsének is köszönhettük, hogy az első harmad után 0-0 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben viszont fordítani tudtunk a mérkőzés képén. Komoly munkát végeztek a srácok, elkezdtünk korcsolyázni és a kivédekezett emberhátrány a játékrész elején a meccsben tartott minket. A harmadik harmadban pedig úgy játszottunk, ahogyan kell, éhesek voltunk a három pontra. Ez volt az érzésem, csak mentünk és mentünk előre. Ehhez társult még, hogy elővettük a technikás oldalunkat is. Büszke vagyok a srácokra a hozzáállásuk és a helyzetkihasználásuk miatt – fogalmazott a lefújás után Oliver David, a vendégek mestere.

– Úgy tűnt jól kezdjük az első harmadot, úgy, ahogy elterveztük és ahogyan illik itt egy hazai szezonnyitón. A tervhez tartottuk magunkat és mindenki fegyelmezetten játszott. Az elmúlt találkozókon voltak nehézségeink a kiállításokkal, most mi játszottunk többet emberelőnyben, de sajnos nem voltunk ebben elég élesek ma. Négyszer játszhattunk fórban, közte kettős előnyben is, ezeknél a szituációknál el kellett volna dönteni a mérkőzést. Előtte öt az öt ellen is megvoltak a lehetőségeink. Ilyen a hoki, ha nem lövöd be a helyzeteidet, akkor az ellenfél megteszi, főleg egy Salzburg. A második harmadban többször beszorultunk, nem hoztunk jó döntéseket. Többször csak ki kellett volna raknunk a korongot a harmadból egyszerűen, de mi még húztunk egy fölösleges cselt, mozdulatot, amiből eladott korongok lettek és bekapott gólok. Ez megfogta a srácokat. A harmadik játékrészben úgy szerettünk volna kijönni, hogy visszajövünk a mérkőzésbe, de szinte egyből gólt kaptunk. A Salzburg ellen 0-3-ról nem egyszerű visszajönni, de rétékelem azt, ahogy küzdöttünk a végéig és nem adtuk fel, emberelőnyből sikerült betalálnunk a végén – mondta Kiss Dávid.

