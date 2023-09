A félidőben még nem úgy nézett ki a vasárnap délutáni mérkőzés, hogy a Fejér vármegyeiek elviszik mind a három pontot Mezőkövesdről. Aztán megjött a vihar, vele együtt a Puskás is összekapta magát, egy szerencsés hazai öngólt követően pedig sikerült megfordítani a találkozó állását. A második felcsúti gólt az új finn szélső, Mikael Soisalo szerezte.

– Elsősorban azt szeretném kiemelni, hogy csapatként fantasztikusan küzdöttünk ma. Rosszul indult a meccs, hátrányba kerültünk, aztán viszont összejött a fordítás és begyűjtöttük mind a három pontot. Boldog vagyok, hogy debütáltam, gól szereztem és még győztünk is. Azt hiszem ez egy jó kezdés. Gruber Zsombor tökéletes ütemben passzolt hozzám, ez után volt egy kis versenyfutás a védővel, amit megnyertem, majd higgadtan a hálóba gurítottam a kapus mellett. Nehéz mérkőzés volt, a Mezőkövesd keményen védekezett, miután vezetéshez jutott az első félidőben. Gyorsabban kell járatnunk a labdát, hogy feltörjük az ilyen védelmet. A második félidőben már több lehetőségünk volt és összejött a fordítás. Szerintem tudunk még ennél is jobban játszani, hiszen kiváló, kreatív játékosok alkotják a keretünket – nyilatkozta a lefújás után Mikael Soisalo a Puskás Akadémia honlapjának.

– Nagy teher esett le rólam a meccs végén, mert nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük. Tudtuk, hogy ellenfelünk nagyon konstruktívan és jól védekezik a középpályán. A hazaiak jobban megoldották az első félidőt, nagyon nyitottak és lassúak voltunk az átmenetekben, ezt pedig a Mezőkövesd maximálisan kihasználta. Sok labdát vesztettünk el. A félidőben volt egy kis hidegzuhany, váltottunk a játékba és olyan játékosokat hoztam be, akik erősebbek a rövid passzos labdakihozatalokban. Feljavultunk, kevesebb labdát vesztettünk el, Mikael és Gruber is nagyon jól szállt be, veszélyesebbek és pontosabbak lettünk. Nagyra értékelem, hogy ezt meg tudtuk fordítani, Mezőkövesden mindig is nehéz volt játszani, ebben a szezonban is sokan megszenvednek majd itt. Köszönöm a játékosoknak a hozzáállásukat, igazi karaktert mutattak a második félidőben – mondta Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője.