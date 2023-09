FEHA19 – Dunaújvárosi Acélbikák 2-6 (0-2, 0-3, 2-1)

Székesfehérvár, V.: Haszonits, Máhr-Stumpf, Sábián, Szabó.

FEHA19: Márkus (Melnichuk) – Rachinskiy, Kasinki, Fekete (1), Dobos (1), Blasko 2 – Hazeldine, Falus, Farkas L., Zezelj, Ambrus Cs. – Csollák, Bogesic, Nádor, Németh Z., Szöllősi – Bajkó, Salamon, Alapi, Farkas I., Balasits. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DAB: Tóth B. – Varga (1), Maarnela, Lorraine 1 (1), Elomaa (2), Somogyi (1) 1 – Ahonen, Svars (1), Koskien (1), Sillanpaa 1, Ödman 1 (1) – Moore (1), Sysak, Nemes, Szalma 1, Dostalek 1 (1) – Léránt, Strenk, Pinczés, Dézsi B. Vezetőedző: Niko Eronen.

Nagy elánnal, igazi vármegyei rangadó hangulatban kezdtek a felek, egyik kapus sem hűlt ki igazán, a fehérváriaknak valamivel több és nagyobb helyzetei adódtak. Kicsivel több mint hat perc elteltével némileg váratlanul megszerezte a vezetést a Dunaújváros, Lorraine fonákkal vette be a FEHA19 kapuját, 0-1. Két perc múlva jött az újabb találat, Svars cselezte át magát a komplett védelmen, majd Dostalek közelről eredményes tudott lenni, 0-2. Megfogta Anatoli Bogdanov együttesét a két gyors gól, jó néhány perc eltelt, mire Tóthnak megint védenie kellett. Hét perccel a vége előtt Ödman ziccerét fogta Márkus, majd a egy szabálytalanság miatt megítélt büntetőt is fogott a hazai portás.

A második harmad ugyanott folytatódott, ahol az első abbamaradt, kiállításokkal, ezúttal a DAB játszhatott előnyben, de Márkus védett. A túloldalon Tóth is jól tette a dolgát a kék-fehérek forjában. Öt az öt ellen veszélyesebben játszottak az Acélbikák, kilenc perc eltelte után pedig tovább nőtt a vendégek előnye, Ödman szép cseleket lőtte ki a hosszú felsőt, 0-3. Mooere kapuvasa jelezte, a DAB nem vett vissza, a FEHA19 fiataljai a játékrész közepétől nagyon beszorultak. A végén öt a három ellen is támadhatott a Fehérvár több mint egy percig, a fiatalok hiába sorozták meg volt csapattársukat, Tóth Balázst, a hálóőr fogott mindent. Egyenlő létszámnál megint simán felállt a Dunaújváros, szép összjátékot követően Somogyi közelről volt eredményes, 0-4. Itt még nem volt vége, egy kontra végén Sillanpaa belőtte az ötödiket is, 0-5.

A záró etapban már Melnichuk őrizte a haza gárda kapuját, két perc után már fel is avatta a DAB Szalma révén, 0-6. Az 53. percig kellett várni a szépítésre, Blasko emberelőnyben volt eredményes, majd két perccel később akcióból is tovább faragta a különbséget, 2-6. A folytatásban az eredmény már nem változott, a Dunaújváros magabiztosan nyerte a vármegyei rangadót.