Fehérvár Rugby Club - Haramiák 56-0 (29-0)

Pontszerzők: Jung 16, Fouquet 10, Antal 5, Csörgei 5, Czifrus 5, Czimmermann 5, Erős 5, Kerék 5.

Az ellenfélen már a mérkőzés elején látszott, hogy komoly szembenállással kell számolni, a Haramiák maximális létszámmal, 23-an érkeztek az összecsapásra. A találkozó a megszokottól jóval nagyobb harci kedvvel és lendülettel indult el mindkét csapat részéről, kőkemény mélyfogás kőkemény mélyfogást követett. Először a Vadkanoknak adódott lehetőségük a vezetés megszerzésére, Jung Lucas pontosan a kapuval szemből rúghatott büntetőt, amelyet hibátlanul értékesített is. Pár perccel később megszületett a Vadkanok első célja is, egy bedobásból csinált csomagot a tolongás, mellyel a célterületig sikerült eljuttatni a labdát, a végső mozdulatot Csörgei István tette meg, a célterületre való lehelyezéssel. A félidőben a Vadkanoknak volt nagyobb szerencséjük a védelmi lyukak megtalálásával, így több célt szerezve 29:0-val vonulhattak félidőre a csapatok.

A második félidőben tovább folytatta a Fehérvár az első játékrészben megkezdett sorozatát. Sikerült további célokat szerezni, valamint a védelem is megfelelően teljesített. Ki kell emelni a meccsbe remekül beálló cseréket is, Kerék Ádám célt szerzett, Pleva Máté pedig első mérkőzését játszotta a felnőtt csapatban, nem vallott szégyent, remekül vette fel az összecsapás ütemét, illetve egy utolsó emberes, pontokat mentő szerelés is kapcsolódik a nevéhez a mérkőzés utolsó perceiben.