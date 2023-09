2023. szeptember 30., szombat, 15:00

Sárosd (5.) – Mány-Bicske II. (8.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Lajoskomáromban nagyon gyorsan sikerült gólt szereznünk, de a folytatásban hazai csapatnak volt három-négy komoly lehetősége, a kapufát is eltalálták. Egy szót sem szólhatunk volna, ha 3-1-re vezetnek. A szünetben rendeztük a sorokat, játékrendszert váltottunk, stabilizáltuk a középpályát, és innentől már jobban néztünk ki, kiegyenlítettebb lett a mérkőzés, nem volt helyzete a Lajoskomáromnak. A hajrában berúgtuk a második gólt, és akkor már tudtam, hogy megvan a meccs. Csalókának tűnhet, mi vagyunk a Mány-Bicske II. elleni összecsapás egyértelmű esélyesei, tartom magam ahhoz, hogy ebben a megyében az adott napi forma dönti el a mérkőzések kimenetelét. Természetesen szeretnénk nyerni, de ellenfelünknek is hasonló a szándéka, úgyhogy háromesélyes az összecsapás, függetlenül attól, hogy szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Tordas (9.) – MÁV Előre FC Főnix (1.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Ercsiben kevés helyzetünk volt, és nem volt belőlük igazi átütőerő, a látottak alapján elégedettek lehetünk az egy ponttal. A végén még a házigazdáknak volt lehetőségük, amely eldönthette volna a mérkőzést. Tavaly hazai pályán legyőztük a Főnix FC-t, általában nálunk erősebb csapatok ellen jobb teljesítményt nyújtunk, főleg otthon. Jó példa erre, hogy az egyetlen idei győzelmünket is itthon szereztük a Mór ellen, amely tavaly még az NB III-ban szerepelt. Szeretjük az ilyen összecsapásokat, kihívásnak érezzük, amikor nem mi vagyunk a jobb csapat. Mostanság a kötelező győzelmeket nem tudjuk realizálni, függetlenül attól, hogy veretlenek vagyunk, bár a sorsolásunk nem volt kifejezetten könnyű.

2023. szeptember 30., szombat, 15:30

Móri SE (4.) - Tóvill Kápolnásnyék (3.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Végig kontroll alatt tartottuk a mányi mérkőzést, nagyon jó első 20 percet produkáltunk, az idény eddigi legjobb játékát mutattuk a találkozó elején. Ezt követően lényegében 70 perc úgy telt el, hogy vártuk mikor tudjuk lezárni a meccset, és ez sikerült is. Ami pedig nagyon fontos, hogy megszereztük az első idegenbeli győzelmet. A Kápolnásnyék nagyon erős csapat, reméljük sok néző előtt, a Bornapok programjába ékelve. Jó mérkőzésre számítok, az ilyen kilencven percek alatt lehet fejlődni, hiszen két jó csapat találkozik. Nem lehet más célunk, mint a három pont megszerzése, ettől függetlenül egészen biztos, hogy szoros lesz az összecsapás. Gosztonyi András továbbra is kisebb sérüléssel bajlódik, reméljük, hogy a hétvégén számíthatok rá.

2023. október 1., vasárnap, 15:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.) – Sárbogárd (2.)

Villám Balázs a KK Grain-KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Nem tudom pontosan elmondani, hogy mi történt a csapattal Kápolnásnyéken? 2-1-nél lélektani előnyhöz jutottunk, 3-2-re fordítani tudtunk. Rúgtunk három gólt idegenben, és egy pontot nem tudtunk hazahozni, ki tudtunk 4-3-ra kapni körülbelül öt perc alatt. Még keresem az okokat, ez fakadhatott a koncentráció hiányából, vagy esetleg a megyei egyes rutin hiánya is közrejátszhatott. Azon kívül, hogy megfordítottuk a mérkőzést rengeteg helyzetünk volt, 3-2 után is bőven rúghattunk volna gólt. Elképzelhető, hogy hasznosabb lett volna ráülni az eredményre, és akkor valahogy kihúzzuk a végéig. Két pontrúgás utáni szituációból kaptuk a gólokat. Aztán ami utána történt az számomra megmagyarázhatatlan, az én piros lapom jogos volt, mert az első félidőben kaptam egy sárgát, majd a második félidőben sípszó után elrúgtam a labdát. Amit erőteljesen vitatok a második piros lapnál, az első sárga lap. Egy szituáción belül Török Dávid kapott két sárgát. Egy teljesen szabályos szerelést követően - amelyet még az ellenfél is elismert - lett megbüntetve, mivel az esetnél a labdát rúgta el a játékosom és a lábán esett át a védő, ráadásul a kezdőkör közepén. Addigra már az eredmény megfordult 4-3-ra, ezt a Török nem bírta idegekkel - maximálisan megértettem ebben a helyzetben - földhöz verte labdát, amely újabb sárgát eredményezett, és vele együtt kiállítást. A tetejébe ő nagyon kevés szabálytalansággal játszik védekező középpályásként, és nagyon jól le tudja hozni úgy a mérkőzéseket, hogy nem kap lapokat. A mérkőzés után nehezményeztem, és elmondtam a játékvezetőknek a véleményemet, hogy őket úgy tűnik semmilyen retorzió nem éri, nem kapnak semmilyen büntetést, fejmosást azzal kapcsolatban, hogyan vezetnek egy megyei első osztályú meccset. Nem értem miért van a fejükön füles, ha nem kommunikálnak egymással és hárman nem látnak olyan esetet, amikor nem történik szabálytalanság. Elég nehéz lesz így a Sárbogárd ellen, ketten kiestünk a csapatból, papírforma szerint pedig ellenfelünk az esélyesebb. Most valószínűleg utánpótlás játékosok is fel fognak kerülni az első csapat keretébe erre a hétvégére, erőteljesen gondolkozom a megoldáson.

Enying (14.) – Bodajk SE (12.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Már-már szokásossá vált, hogy jól kezdjük a mérkőzéseinket. Szinte bárkivel partiban vagyunk az első félidőben, - ahogy legutóbb a Sárbogárdi fellépésünk alkalmával is-, aztán rendszerint történik valami, amin nem tudunk túllépni. Jelen esetben hamar kaptuk a választ, és a következő gólnál, a kapu előtti darálóban súlyos sérülést szenvedett védőnk játéka nagyon hiányzott a későbbiekben. Szinte ugyanaz játszódott le, mint a Főnix otthonában: kényszerű változtatás az első fél órában. Egyébként 30-40 perc várakozás után érkeztek ki a mentők és csak ezután került kórházba fiatal játékosunk, szóval melyik az a csapat, amelyet ne érintene negatívan ez az esemény? Ez talán magyarázkodásnak tűnhet, de nyilvánvalóan a Sárbogárd és köztünk jelenleg ekkora a különbség. Túl vagyunk szinte a komplett élmezőnyön, most jöhetnek a mi mérkőzéseink. Kimondani is alig merem, de 10 pontot várok a következő négy mérkőzésen. Tudom, hogy ez a csapat képes rá, és vasárnap a Bodajk ellen el is kezdhetjük a pontgyűjtést. Ha az első fél óra öt zicceréből legalább kettőt behúzunk, nem lesz gond. A Sárbogárdon komolyabban megsérült játékosunk elhagyhatta már a kórházat, de rá biztosan nem számíthat a csapat vasárnap.

Csór Truck-Trailer (15.) – Ikarus-Maroshegy (10.)

Csongrádi Ferenc a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Óriási balszerencsénk van, ha a negyedik, vagy az ötödik helyen állnánk, sem lenne meglepő. az utóbbi három-négy mérkőzésen nem voltak jobbak az ellenfeleink nálunk, mindegyik meccset megnyerhettük volna. A csapat ugyan még egy kicsit „zöldfülűnek" mondható, mert hozhattuk volna ezeket a találkozókat. A látottak alapján a játékunkkal nem volt gond. Kezd kialakulni a csapat, bízom abban, hogy az Ikarus ellen már ennek lesz is eredménye. Több kulcs emberünk nem játszott sérülés illetve eltiltás miatt, eléggé meghatározó Klein Márk, és Flavio játéka, elkélt volna a segítségük az elmúlt két mérkőzésen.

Martonvásár (13.) – Lajoskomárom (6.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - Nagyon nehéz, szinte az alapokról kellett elkezdeni mindent, megmondom őszintén azt hittem, hogy könnyebb lesz. Sajnos, ha az egyik problémát megoldjuk, akkor jön helyette kettő. Megpróbáltunk játékrendszert váltani, de ezt újra meg kellene tanulni, mivel a korábbi nem ment, és rengeteg hibával játszottunk. Fokozatosan kell dolgoznunk, nem kezdhetünk el kapkodni. Megvannak a lehetőségeink arra, hogy szorosabb mérkőzéseket játszunk, de nem élünk vele, viszont az ellenfeleknek rengeteg könnyű gólt ajándékozunk. most is mezőnyfölényben játszott ugyan a Főnix FC, de a mérkőzés fordulópontjait nem tudtuk meglovagolni. A Lajoskomárom ellen az lenne a legfontosabb, hogy megnyerjük a párharcokat, mert ebben vagyunk a leggyengébbek. Tíz párharcból nyolcat általában elveszítünk. Ezt a legnehezebb begyakorolni, és itt nagyon sok függ a játékosok mentalitásától. Az is gondot jelent, hogy nagyon hullámzó játékosok teljesítménye, van, aki egyik mérkőzésen remekül játszik, a következő héten pocsékul. Nem tudunk hozni egy jó átlagot, ezen kell változtatni. Én azt hiszem, hogy az első győzelem kell, mert azt feltörheti a gátakat!

Szabadnapos: Ercsi Kinizsi (7.)