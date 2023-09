A szeptember beköszöntével nem csak az iskola, hanem a jégkorong szezonja is megkezdődik. A Volán hokisai is várják már a rajtot, pénteken Asiagóban rajtol az osztrák központú liga 2023/2024-es idénye. Nyáron jó néhány változás történt a Fehérvár háza táján, a legnagyobb talán az, hogy Kiss Dávid vette át az irányítást. Az új szakmai stáb kemény felkészülést vezényelt a kék-fehéreknek, a tesztmérkőzések alatt bár csak egy győzelmet jegyzett a Volán, a csapat egyre jobb formát mutatott.

– Nagyon sikeres felkészülést zártunk szárazon és jégen is. Mondhatom azt, hogy életem legjobb formájában vagyok. Jó úton haladunk, hogy mindenki kihozza magából a maximumot és csapatként nagyon jól tudjunk együtt működni. Örültem, hogy sok edzőmérkőzésünk volt, edzőváltás után, új csapat kialakításánál fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő sorokat és kémiát, a taktikát. Nyilván jobb lett volna több győzelmet aratni szezon előtt, de úgy gondolom, hogy nem ez volt az elsődleges szempont, hanem megtalálni mi működik nálunk, szerintem ez sikerült – mondta lapunknak Horváth Dominik.

A fiatal kapus tavaly robbant be a nagy csapatban, Oliver Roy társaként a magyar válogatottig is eljutott a hálóőr. Horváth szeretné tovább folytatni a fejlődést és minél több mérkőzésen védeni.

– Roy-val már a kezdetektől nagyon könnyen tudtunk együtt működni, jó vele a közös munka. Sikeresek tudunk majd lenni kapustandemként is, mindketten vártuk már az idény kezdetét. Minél több mérkőzést szeretnék majd magamnak kiharcolni, előre szeretnék lépni a meccsszámokat tekintve. Ezen kívül természetesen jó lenne minél több győztes találkozón védeni és minél jobb védési hatékonyságot felmutatni. Ez a fejlődés biztos mutatója.

Stipsicz Bence hetedik szezonját kezdi meg Székesfehérváron. A magyar válogatott hátvédje elégedett az elmúlt hetek munkájával.

– Voltak dolgok, amiken szerettünk volna dolgozni a felkészülés alatt. Ami nekem személyesen tetszett a felkészülés alatt, hogy meccsről meccsre egyre jobbak voltunk és javultunk. Amikre fókuszáltunk az előtte való héten, azok jobbak lettek, azt gondolom, hogy ez jobban önbizalmat ad, mint a győzelmek száma ebben az időszakban. Tovább szeretnénk vinni az eddig is ránk jellemző strukturált játékot, néhány újítással. Többet akarunk támadni, ebben talán hiány volt tavaly, de a védekezésből sem szeretnénk sokat leadni – nyilatkozta Stipsicz Bence. – Csapat és egyéni szinten is megvannak a céljaink, minél előkelőbb helyen akarunk végezni az alapszakaszban, nem csak épphogy bejutni a rájátszásba. Ott pedig már egészen a végégig akarunk menni, de először jön még az alapszakasz, ott kell kiharcolni a jó helyezést. Megvannak a részcéljaink is.

Az első feladatok pedig a hétvégén várnak az együttesre, hiszen a pénteken rajtoló ICEHL-ben olaszországi túrával indul az idény, pénteken az Asiago, szombaton a Bolzano lesz az ellenfél.

– Két idegenbeli mérkőzés egymás után mindig nehéz, a sorsolás ebből a szempontból nem kedvezett nekünk, az első hónapban két nagyobb túránk is lesz. Nehéz két találkozó vár ránk, az Asiago hasonló stílust képvisel majd, mint tavaly, náluk maradt is az edző. Bolzano minden évben jó, idegenben játszani mindig nehezebb picit, de minél több pontot akarunk hazahozni.