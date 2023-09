Bartosz Grzelak együttese pocsékol kezdte az ide bajnokságot, hiszen három kört követően nulla ponttal álltak a piros-kékek. Aztán következett egy felcsúti döntetlen, majd hazai pályán a Mezőkövesdet végig fölénybe futballozva legyűrte a Vidi. A játék javult, így a szurkolók ismét bizakodhatnak, hogy a csapat egy stabilabb teljesítménnyel elindulhat felfelé. Ehhez idegenbeli pontszerzések is kellenek, ebben a műfajban az utóbbi egy évben nem volt túl erős a gárda. A Paks az előző fordulóban egy 6-1-es vereségbe szaladt bele a Ferencváros otthonában, így Bognár György együttese bizonyítási vággyal léphet pályára. A vendégeknél fontos lehet a védelem stabilitása, amiben a visszatérő Fiola Attila nagy segítségére lehet a csapatnak.

– Sajnos hosszúra sikerült a felépülésem, tavaly november-december környékén fájt már a térdem, de a műtéttel márciusig húztam, próbáltuk rendbe hozni, de nem tudtam elkerülni a beavatkozást. A műtét óta eltelt egy fél év, most már helyrejött. A mérkőzéseken talán kicsit hirtelen jött a nagyobb terhelés, előzetesen fel akartuk építeni, hogy többször kevesebbet játsszak. Ez nem így lett végül, de nagyon örülök, hogy újra a pályán vagyok, próbálok minél hamarabb száz százalékos állapotba kerülni és segíteni a csapatnak a következő időszakban – mondta a klub honlapjának Fiola Attila. – Tavaly ősszel és tavasszal is nagyon sok negatív dolog volt a csapat körül, nem jöttek az eredmények sem. Nagy nehezen benn tudtunk maradni, nyáron próbáltuk rendezni a sorokat minden téren. Az első három mérkőzésen sajnos nem sikerült pontot szerezni, tovább hoztuk a tavaszi sikertelenséget. Az utóbbi két találkozón elért négy pont pozitív energiákat adott a csapatnak, reméljük elindulunk felfelé. Paksra látogatunk a hétvégén, ott nem egyszerű játszani, az idegenbeli produkciónk is az elmúlt egy évben finoman fogalmazva siralmas, reméljük tényleg megindulunk felfelé. Hazai pályán a Paks mindenkire veszélyes, nem csak most, hanem az elmúlt bő tíz évben is. Nem lesz könnyű mérkőzés, de felkészülünk annyira, amennyire tudunk. Remélem, most már az idegenbeli rossz szériánkat meg tudjuk szakítani és elhozzuk a három pontot Paksról.

A szombati bajnoki 19.30-kor kezdődik majd Pakson.