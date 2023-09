Három nyertes és egy vesztes felkészülési találkozó után fogadta a fehérvári egylet a debrecenieket a két éve elhunyt, nagy formátumú klubelnök, Nagy Gábor előtt tisztelegve. A kezdés előtt a Gáz utcaiak ügyvezetője, Simon Balázs virágcsokrokat adott át az egykori sportvezető lányainak, Krisztinának, Boglárkának és Arankának. A meccset a vendégek kezdték jobban, de egyik fél sem tudott ellépni, hol itt, hol ott volt az előny. Aztán Mócsán Bálint hirtelenjében berámolt tíz pontot, megugrottak a látogatók. Rajta kívül mindössze az amerikai Williamson volt eredményes az első percekben, de a magyar válogatott hátvéd remeklése elég volt a nyugodt előny kialakításához, 7-12. A gyengén dobó fehérváriaknál csak Barnett, Dickey és Vojvoda talált be egyszer, ők sem szórták a pontokat. Végig 4-5 ponttal vezetett a vendég, Buljevic és Drenovac is megtalálta a ritmust, az első negyed után 20-24 állt a táblán. Deon Edwin is lendületbe jött, valamint a társak sem tétlenkedtek, állva hagyta a házigazdákat a hajdúsági brigád, előbb 26-39-re alakult az eredmény, félidőben pedig 34-49 virított az eredményjelzőn.

Az utolsó felkészülési mérkőzésen, hazai pályán öt ponttal kapott ki a Debrecentől az Arconic-Alba Fehérvár együttese Fotó: Horog László / FMH

Drenovac mindig sikerrel oldotta meg az egy-egy elleni küzdelmeket, Edwin lendületes maradt, a házigazdáknál csak Chambers érte el a tíz pontot – 12 egységnél járt -, betörések után, a túloldalon Andre Williamson remekelt, 41-58-nál időt kért a hazai szakvezető, Alejandro Zubillaga. Állandósult a 15 pontot differencia, aztán Takács Milán révén kicsit szűkült, sőt, a 23 ponttal rendelkező Siyani Chambers megmozdulásaival – a házigazdáknál ő volt egyedül kiegyensúlyozott -, tízen belülre érkezett az Alba, 70-79. Vojvoda kosaraival öt pontra jött a Fehérvár, Jordan Barnett is feljavult, szorossá vált a találkozó. Vojvoda hármasa leperdült a gyűrűről, de Dickey leszedte, majd zsákolt, 80-81-re álltak a felek, fél perccel a vége előtt. Edwin két büntetőjét bedobta, Vojvoda hármasa nem ért célt, a vendégek egy utolsó másodperces ziccerrel alakították ki a végeredményt, 80-85. A hazaiaknál Chambers 23, Vojvoda 15, Barnett 14 pontig jutott.

Az Arconic-Alba szeptember 30-án, szombaton, 17 órakor, hazai pályán kezdi a bajnokságot, a tavalyi idényben különösebb gond nélkül bennmaradó újoncot, a Budapesti Honvédot fogadják az Alba Regia Sportcsarnokban.