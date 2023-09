A szervezők célja egy olyan bajnokság felépítése volt, amelyben a résztvevő amatőr labdarúgók úgy érezhetik, hogy egy komoly verseny részesei, amelyben profi, kulturált és igényes körülmények között focizhatnak.

A bajnoki küzdelmek a lebonyolítási formája is bizonyítja, hogy sikeres kezdeményezésről van szó, hiszen az előző évi kiírásban összesen 65 csapat jelezte részvételét a különböző osztályokban, és ez a szám most is meg lehet, sőt talán túl is szárnyalhatja. Ráadásul szélesedhet a paletta, mert a 2023/2024-es szezonban három sorozatot is indít az Alba Liga. A férfi felnőtt korosztály mellett indul egy öregfiúk bajnokság, ahol 40 év felettiek játszhatnak majd. Ezeken kívül lesz egy utánpótlás bajnokság is U-17-es korosztályú labdarúgók számára. Az előzetes elképzelések szerint az első osztály 10, a két másodosztály 12-12 csapattal indulna, és a korábbiévekhez hasonlóan három harmadosztály rajtol.

A Fejér Vármegyei Kispályás Bajnokságba minden sportszervezet, vagy civil társaság benevezhet, amelynek székhelyén a 2023-2024-es bajnoki évadra nem neveztek felnőtt nagypályás labdarúgó csapatot a Fejér vármegyei bajnokságokban, továbbá azon települések, melyek neveztek a 2023-2024. évi labdarúgó bajnokságra felnőtt nagypályás csapatot, azonban csak olyan játékosokat szerepeltetnek, akik a 2023-2024-es évadban a Fejér Vármegyei Kispályás Bajnokságon kívül más szakágban nem rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel, valamint elfogadja és teljesíti a nevezési feltételeket.

A nevezési díjak minden költséget magukban foglalnak, hogy a játékvezetői díjak központilag kerülnek kiszámlázásra, mely tartalmazza a játékvezetői díj bruttó összegét, a járulékokat és egyéb költségeket is. A nevezési díj felnőtt és öregfiúk kategóriában 120 ezer forint, U-17-es korosztály esetén 50 ezer forint. Feltétlenül fontos, hogy a bajnokságba csak az a sportszervezet nevezhet, amelynek nincs lejárt tartozása a MLSZ, illetve az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága felé.

A bajnokság őszi időtartama: 2023. szeptember 16.–tól december 31.-ig, míg a tavaszi szezon 2024. január 1.–től június 30-ig tart.

Ami igencsak vonzó lehet a jelentkezők számára, hogy a bajnokság versenyeztetéssel kapcsolatos költségeit az MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatósága állja.

A játékszabályok tekintetében az „MLSZ Kispályás Labdarúgás játékszabály” című dokumentumban foglaltak érvényesek.