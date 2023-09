Kora tavasszal Fehérváron, az MKOSZ-teremben léptek szorítóba az ökölvívók, májusban a mesésen felújított Thury vár ódon díszletei között zuhogtak a pofonok. Ezúttal szeptember 9-én, a fővárosban, az ötcsillagos Corinthia Hotel báltermének közepén állítják fel a ringet, a sorrendben hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Vass Nemzetközi Ökölvívó Gálán. Az első meccset nagyközépsúlyban vívja a fővárosi Gazsó Márk a fehérvári Péntek Martinnal. Utóbbinak ez lesz a harmadik meccse, korábban kétszer győzött technikai KO-val. A négymenetesre tervezett ütközet után Bölcskei Csaba találkozik Fikó Oszkárral nagyváltósúlyban, majd középsúlyban csap össze a profi pályafutását tíz éve kezdő bosnyák Nerdin Fejzovic az albán Ndriqim Eminivel. A negyedik derbin, továbbra is középsúlyban és négy menetben Katona Ferenc és Takács „Eminens" Dániel húz kesztyűt, majd a könnyűsúlyúaknál hatmenetes csata következik a spanyol Sergio Ali Gonzalez és az afgán Jawid Mohebzada között.

A folytatásban - hazai rendezvényen először - üzletemberek lépnek szorítóba, két összecsapásra kerül sor, melynek célja az ökölvívás népszerűsítése a gazdasági életben szereplők között a The Ring névre keresztelt betétprogram során. Előbb Beck Tamás és Csizmadia István küzd három menetben, majd az ötletgazda Csikós Gergely és Törös Ádám tölt ennyi időt a szorítóban. Bár régi barátok esnek egymásnak, elmondásuk szerint nem kímélik egymást a találkozón. A főmeccset a legutóbbi, várpalotai gálán a venezuelai Melbyn Hernendezzel döntetlenre végző Berki Ferenc Jr vívja a mexikói Jose Luis Castillóval.

A márciusi, fehérvári gálán a 60 kg-ban érdekelt Kiliti Tamás vívta a főmeccset, a tanzán Baina Omary Mazolát verte szoros meccset, egyhangú pontozással, ez volt sorrendben hetedik sikere a profik táborában. A májusi, várpalotai eseményt kihagyta vállsérülése miatt, edzőként segítette párját, Nagy Angélát, aki élete első profi meccsén pontozással diadalmaskodott a szerb Miljana Saric felett. Kiliti augusztusban Ráckevén bunyózott a román Daniel Costel Cimpeannal és nyert technikai KO-val. A tervek szerint szombaton este, a fővárosban a kolumbiai Victor Julióval nézett volna farkasszemet, de a fehérvári öklöző makacs sérülése miatt nem tudja vállalni az összecsapást. Párja, Nagy Angéla sem lép kötelek közé, ugyanis első gyermeküket várja, a tervek szerint februárban ad életet a csöppségnek.

-Természetesen sajnálom, hogy az öcsém ezúttal nem lép szorítóba, de a gyógyulása most fontosabb – mondta Kiliti Ferenc edző, egyben a hétvégi gála főszervezője. - Annak örülök, hogy a Videoton Boksz Club színeiben Péntek Martin immár harmadik meccsét vívja. Fontos, hogy a gálával jó ügyet is szolgálunk, az esemény különös jelentőségét adja, hogy egy rendkívül ritka betegségben, SMA-ban - gerincvelő-eredetű izomsorvadás – szenvedő kisfiú, Galó Tamás gyógykezelésére gyűjtünk. Futballszurkolók is összefogtak, a Fradi, az Újpest és a Fehérvár FC is felajánlott egy dedikált mezt, a licit a lilák esetében 150, a zöld-fehéreknél 100, a Vidinél pedig 70 ezer forintnál tart. Tehát kérem koronázóvárosi barátaimat, iparkodjanak.

A szombat esti eseményre elővételben elkelt az összes, 250 jegy, a dresszkód ugyanaz, mint a tavaly novemberi, a fehérvári Hotel Magyar Király kupolatermében bonyolított évzáró eseményen, valamint a tavasszal, a Thury várban. A hölgyeknek csak estélyi ruhában, az uraknak öltönyben és szmokingban lehetett belépni az eseményre. „Fontos az elegancia, az ökölvívást szeretnénk más köntösbe öltöztetni, mint ami az eddigi gyakorlat volt.”- tette hozzá Kiliti Ferenc.