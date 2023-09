Aqvital FC Csákvár – Mosonmagyaróvár 2-0 (1-0)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Nagy Viktor)

Csákvár: Pécsi – Murka, Babós, Karacs, László N. – Farkas A. (Szakály D., 15.), Mészáros D., Major M. (Nathaniel, 87.) – Tamás N. (Juhász L., 62.), Nagy Z., Fejős (Gazdag, 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Deákovits (Simita, 84.), Papp Sz. (Pataki Z., 62.), Deák, Horváth K. – Czingráber, Vukaszovics – Szabó B., Illés D. (Csóka D., 71.), Szalka (Papp L., 84.) – Takács T. (Szendeff, 84.). Megbízott vezetőedző: Király József

Gólszerző: Nagy Z. (30., 55.)

A találkozó esélyese a hazai gárda volt, hiszen Tóth Balázs tanítványai az eddig eltelt hat forduló alatt hat, míg a vendégek mindössze két pontot szereztek, ezzel a teljesítménnyel ligautolsóként várták a vasárnap délutáni összecsapást. Különleges mérkőzés várt a csákváriak csatárára, Nagy Zoárdra, aki nyáron házi gólkirályként pont az Óvártól érkezett a Fejér vármegyeiekhez.A Mosonmagyaróvár játszott kicsit veszélyesebben, de Pécsinek nem nagyon kellett megerőltetnie magát. Farkas helyett kényszerűségből Szakály állt be a 15. percben, és bár nem tervezett csere volt, mégis lendített az Aqvital játékán, a rutinos középpályás beadását az utolsó pillanatban tisztázták Nagy Zoárd elől. A 30. percben már sikerrel járt a csákvári offenzíva, Szakálytól indult el ismét az akció, majd Fejős kísérlete még kimaradt, de Nagy értékesítette a kipattanót, 1-0. Nem vett vissza az AFC, a 41. percben ismét rezdült a vendégek hálója, de Fejős lesről talált be.

A fordulást követően Nagy előtt adódót két lehetőség is, másodszorra már nem hibázott a támadó. Az 55. minutumban Tamás adta be a labdát oldalról, Nagy érkezett középen, aki nyolc méterről állítás nélkül bombázott a kapuba, 2-0. Nem sokkal később a vendégek közel kerültek a szépítéshez, de szerencsére Horváth csak a lécet találta el. A folytatásban kézben tartotta a mérkőzést a Csákvár, így Tóth Balázs tanítványai a szegedi sikert követően hazai pályán is fontos három pontot gyűjtöttek be.