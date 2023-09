Rendkívül erős mezőny gyűlt össze Kazahsztánban, gyakorlatilag nemtől és súlykategóriától függetlenül a világ elitje tette tiszteletét. Egy ilyen megmérettetésből nem maradhatott ki természetesen a két sárosdi szkanderes hölgy, Verbóczki Luca és Barzsó Henrietta sem. Luca a juniorok között kezdte meg a versenyzést, majd sajnos elkapott egy betegséget, így a felnőttek között a tisztes helytállás volt a reális cél.

– Juniorban agyon erős mezőny volt, régen volt ilyen komoly névsor. Örülök, hogy ott lehettem, kicsit hosszú volt az út, az időeltolódás is hatással volt ránk, de az otthoni felkészülés nagyon jól sikerült. Kiérkezésünk napján már mérlegeltünk is, hajnalban értünk oda. Már négy éve nem voltunk világbajnokságon, így nagyon vártam, örülök, hogy elértem a célom, tudtam érmet hozni. Bal kézzel nagyon jó formát mutattam, a döntőt kicsit sajnálom, vereséggel kerültem be a fináléba, így kettő győzelem kellett volna a sikerhez. Sajnos csak egyszer sikerült ezt megvalósítani. Jobbal is erős ellenfelek indultak, rosszul kezdtem, faultokkal kaptam ki pedig nyerhető mérkőzés lett volna. Az elődöntőben kikaptam egy kazah lánytól, negyedik lettem, rosszabb formát mutattam. Erre a napra már le is betegedtem, a folytatást is ez nagyban befolyásolta sajnos, belázasodtam. Súlyomban kettő világbajnok szerepelt. Felnőttben bal kézzel még nem voltam annyira a toppon, becsületből indultam csak el, nem tudtam koncentrálni. Másnapra jobban lettem, jobbal helyt tudtam állni, nagyokat meccseltem – nyilatkozta lapunknak Verbóczki Luca.

Barzsó Henrietta ezúttal ugyan érem nélkül tért haza, de a rendkívül erős ellenfelek között egy ötödik helyet szerzett jobb kézzel.

Barzsó Henrietta (jobbra) keményen küzdött az erős mezőnyben

Forrás: Barzsó Henrietta

– 2019 óta nem voltam világbajnokságon, a COVID miatt sokáig nem is volt vb. A mezőny rettentően erős és népes volt, amikor megláttak az ellenfelek névsorát, már ott egy kicsit szétestem mentálisan. Olyanokkal is összekerültem, akikkel még soha sem nyomtam. Kicsit ugyanaz volt, mint az Eb-n, elkapkodtam a dolgokat, nagyon rástresszeltem a versenyre. Az első meccsen két faulttal kaptam ki, kicsit szétestem fejben, utána pedig már nem úgy jöttek ki a lépések. Sajnos, hiába nem nyomtak le, a faultok miatt nem tudtam megmutatni azt, mit tudok. A jobb kezemre megpróbáltam összeszedni magam, reménykedtem egy érembe, kizártam mindent. Meg akartam mutatni, hogy igenis ott a helyem az élmezőnyben, küzdöttem, ahogy tudtam. Büszke vagyok erre az ötödik helyre, akik előttem végeztek, ők tényleg erősebbek voltak nálam – mondta Barzsó.

A két sárosdi szkanderes elmondta, hogy nagyon élvezték a kint töltött időt, Almati szép város, és bár a kazah kultúra és gasztronómia más, jól éreztük magukat. Ami folytatást illeti, Verbóczki Lucára hazai megmérettetések várnak, míg Barzsó Henrietta október végén a szaudi Világjátékokra utazik, amire a tavalyi Eb-sikere volt a „beugró”. Addig pedig a hangsúly a gyakorláson és a hibák kijavításán lesz.

– A Világjátékokon minimum egy éremről szeretnék hazatérni. Próbálunk addig is a hibákat kijavítani, mit és hol rontottam el, mit sresszeltem túl. Ebben a másfél hónapban ezekre fogok koncentrálni. Mentálisan, fejben sokat kell készülnöm, higgadtabbnak kell lennem. Többet kell kezeznem, hogy magabiztosabban álljak oda az asztalhoz.