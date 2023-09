Sárosd – Tordas 2–2 (2–0)

Seregélyes, 150 néző

Vezette: Wittner József.

Sárosd: Bolla – Paget, Pribék, Klémán M., Lakakisz (Susa) - Majláth, Varga Zs. (Szabó N.), Bánszki, Kökény (Hanzli) - Szekeres, Meszlényi (Vámosi). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Tordas: Cseresnyés – Somogyi B. (Dely), Danis, Tolnai P., Balogh B. (Kovács Á.) - Horváth B., Csizmarik, Szilágyi (Kovács A.), Hernádi (Somogyi T.) - Cservenka, Ilyés. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Lakakisz (12.), Klémán M. (20.), ill. Horváth B. (60.), Kovács Á. (75.)

A Sárosd csapata ebben a bajnoki szezonban biztosan Seregélyesen játssza hazai meccseit a sárosdi centerpálya felújítási munkálatai miatt, mint ahogy ez történt szombaton is Tordast fogadva. Közel negyedórás mezőnyjátékot követően a 13. percben már a hazaiak örülhettek, amikor Lakakisz Nikolaosz 17 méterről egy erős lövéssel a hosszú sarokba tekerte a labdát, 1-0. Majd újabb találatnak örülhettek a 20. percben. Meszlényi Balázstól kapott labdát Klémán Máté, aki laposan a kapus mellett a hálóba gurított, 2-0. Ezt követően a vendégek helyzetei következtek, előbb Balogh Benedek lövését Bolla János védte könnyen, majd a bedobást követően Ilyés Róbert lövése ment mellé, de Cservenka Gergő lövésére is remekül érkezett Bolla. A második félidő elején egy-két távoli lövés fenyegette csak mindkettő kaput. A 60. percben egy jogos büntetőt érvényesített Horváth Benett, 2-1. A vendégek ebből a gólból nagy erőt merítve folyamatos támadások alá vette a hazai kaput. Horváth B. először az oldalhálót talált, majd Cservenka szabadrúgására Tolnai Péter érkezett, de mellé lőtt. A 75. percben Kovács Áron kapott egy jó keresztlabdát, amit a hosszú sarokba gurított, 2-2.

Tudósított: Németh Réka

Móri SE – Ercsi Kinizsi 1–0 (0–0)

Mór, 150 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Móri SE: Janky – Végvári Á., Loi, Bezerédi, Hajdu - Tar, Varga B. (Galovszky), Paulik (Szabó K.), Sötét - Czachesz, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Schnierer, Hodula M., György - Rebők, Hujber, Petrás, Orza (Juhász B.) - Buzás, Somodi (Lak). Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Varga B. (70.)

Jók: Varga B., Sötét, Czachesz ill. senki



Nagy hőségben kezdődött a mérkőzés, amely ezúttal a találkozó iramára is rányomta a bélyegét, és vélhetően a mindkét csapat által lejátszott hétközi kupaforduló sem segített ezen. A mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, az első félidőben Bezerédi Ádám előtt adódott nagy lehetőség egy szöglet utáni fejesnél. A második játékrész is hasonló mederben telt, sok, móri mezőnyfölény és technika hiba jellemezte a találkozót. A 70. percben góllá érett a hazai fölény, Varga Balázs vette fel a labdát az félpálya környékén, kicselezett három zöld mezes védőt, majd éles szögből, a hosszú alsó sarokba lőtt, 1-0. Néhány perccel később egy kavarodás után Radács Milán előtt adódott ziccer, ám a lövése mellé pattogott. A maradék játékidőben már nem forogtak veszélyben a kapuk, ha minimális különbséggel is, de megérdemelt győzelmet aratott a móri gárda.

Tudósított: Móri SE



KK Grain Kft.-Mezőfalva – MÁV Előre FC Főnix 0–3 (0–2)

Mezőfalva, 120 néző

Vezette: Kovács Róbert.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Papp M. – Villám, Rakonczai, Kis, Török, Balogh I. - Márki (Gertner), Németh L., Németh B. (Kovács B.) - Kovács K. (Sümegi), Morár (Csontos), Vezetőedző: Villám Balázs

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki –Tóth B. (Adorján), Tóth K. (Zólyomi), Kónya, Csiba – Bolla Barnabás, Andróczi (Rubos Barnabás), Jungwirth, Pápai (Gruber) - Jófejű (Csorba). Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Csiba (12.), Adorján (35.), Bolla Barnabás (54.)

Jók: Rakonczai ill. Tóth B., Csiba



A 12. percben Csiba Zoltán 18 méterről lőtt szabadrúgása talált utat a hazai kapuba, 0-1. Bő félórányi játékot követően Adorján Gergő növelte a vendég előnyt, 0-2. Majd pár perccel később egy szögletet fejeltek kapufára a vendégek. A 39. percben a 16-son belül egy hazai szabálytalan megmozdulás után büntetőt ítélt Kovács Róbert játékvezető, Papp Máté azonban hárított a 11-est. A fordulás után a mezőfalviak picit feléledtek. Németh László küldte rá a labdát távolról rögtön a félidő elején, de a Nideczki Raulon nem tudott kifogni. Ezt követően Bolla Barnabás az 54. percben megszerezte a fehérváriak harmadik találatát egy újabb büntetőből, 0-3. A mezőfalviaknak volt néhány lehetősége a folytatásban, ezek közül a leginkább nagy esély a gólszerzésre a 95. percben adódott, amikor Csontos Gábort üldözte a vendégek védője, de Csontos labdája fölé szállt, így hazai találat nélkül ért véget az összecsapás.

Tudósított: Móricz Mercédesz



Enying – Lajoskomárom 0–5 (0–1)

Enying, 200 néző

Vezette: Domak Ádám.

Enying: Farkas Z. – Dudar K., Kalló, Kassai J., Gyárfás-Tóth - Nyikos, Paluska K. (Varga P.), Csepregi (Kollár), Halász (Kizlinger) - Mohai (Kassai D.), Keszler (Horváth Cs.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Lajoskomárom: Berta – Erdei B., Juhász M., Czéhmeiszter, Csörgei (Németh Á.) - Gergye, Dudar E., Willerding Zs., Kövecses (Labossa) - Pákozdi (Juhász J.), Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Csörgei (65., 66.), Erdei B. (38.), Horváth Cs. (81., öngól), Gergye (89.)

Jók: Nyikos ill. Csörgei, Szontagh, Juhász M., Czéhmeiszter



A mérkőzés kezdeti szakaszát a hazai csapat uralta. Már az első perc végén Nyikos Martin kapufás lövése is jelezte jó derbit láthatnak a szurkolók. A félidő derekára aztán a Lajoskomárom már többet birtokolta a labdát, jobbára átlövésekkel próbálkoztak s így ők is feljegyezhettek egy kapufát. A 38. percben egy bedobás után Gergye Krisztián forgatta meg védőjét majd középre lőtt labdája Erdei Barnabást találta üresen, aki higgadtan passzolt Farkas Zoltán kapujába, 0-1. A fordulás után ismét lendületbe jött az Enying, de csak helyzetekig jutottak. A 63. percben egy hazai labdavesztés után Csörgei Bálint szépen játszotta tisztára magát, és kapásból lőtte ki a hosszú sarkot, 0-2. Egy perccel később ismét Csörgei villant, most szemből, a 16-osról vágta a labdát védhetetlenül a pipába, 0-3. Az Enying nem adta fel, de bárhogy próbálkoztak sehogy sem sikerült feltörni a vendégek védelmét. A 81. percben Horváth Csaba lábán olyan szerencsétlenül pattant meg a labda, hogy az a saját kapujában kötött ki, 0-4. A Lajoskomárom tökéletes teljesítményére Gergye 89. perces távoli bombagólja tett fel a koronát, 0-5.

Tudósított: Mohai Norbert

Csór Truck-Trailer – Mány-Bicske II. 0–1 (0–0)

Csór, 200 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány, Ács, Orosz (Báles I.), Báles Zs. – Tolnai M., Dreska, Makai, Báles András (Bognár M.) - Victor, Flavio. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Mány-Bicske II.: Bessenyei - Bukovecz, Peinlich (Nagy M.), Vass (Rimele), Nagy Ákos (Kovács B.) - Csata, Nyúl, Tóth T. (Lakatos), Punk - Erdő-Lahner, Lopes. Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Lopes (88.)

Jók: Dreska, Ács, Bogdány ill. Bessenyei, Csata, Bukovecz, Lopes



A 16. percben egy távoli vendég lövést védett szép mozdulattal Molnár Bence. Majd a 27. percben Makai András szögletét Ács Krisztián fejelte a felső lécre. A 33. percben majdnem elszabadultak az indulatok, Makai és Tóth Tivadar kakaskodni kezdtek. A vendégek kapusa igazságot tenni ment, és gyakorlatilag kipenderítette a pályáról a csóri játékost, ám a játékvezetőt jókedvében találta, így a meccset végig játszhatta. A 60. percben Dreska Dominik 18 méterről lőtt, Bessenyei Barnabás azonban biztosan védett. A 65. percben Dreska most egy csavarással próbálkozott, de a kapus ismét a helyén volt. A 74. percben egy hazai szöglet után Dreska lövése egy védőn pattant meg, és alig ment el a vendégek kapuja mellett. A 76. percben jött a mérkőzés helyzete. Egy rosszul kifejelt labdát Dreska tiszta helyzetben lőhetett 10 méterről, de Bessenyei bravúrral kispárgázta a labdát. A 81. percben Victor Michel fejjel ugratta ki Flavi Da Silvát, aki estében 11 méterről a bal alsó sarok mellé lőtt. A 89. percben a hazai nyomásból kiszabaduló vendégeket Ács ziccerben állította meg szabálytalanul. A szabadrúgást Lopes da Silva mesterien tekerte a hosszú felső sarokba, 0-1. A vendéglátók sokkal közelebb álltak a győzelemhez.

Tudósított: Csete Krisztián

Ikarus-Maroshegy – Tóvill-Kápolnásnyék 0–2 (0–2)

Székesfehérvár, 120 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Maroshegy: Czuppon – Békefi, Kecskés, Horváth Zs., Kókány - Menyhárt (Kövesdi), Ferencz (Mayer), Szamarasz, Fi - Drexler, Falusy. Vezetőedző: Szarka Martin

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz (Rózsa), Varga József, Lipóth - Molnár G., Gáspár (Kiss Á.), Varga D. (Nemes-Simon), Zsigmond L. (Konczi) - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Kókány (27., öngól), Varga J. (39.)

Jók: Horváth Zs., ill. Varga József, Zsigmond, Őz



Már az első húsz percben számtalan helyzet maradt kihasználatlanul, több kapufát is jegyzett mindkét csapat. A 29. percben egy vendég szöglet után és többszöri ,,ügyetlenkedés" következtében Kókány Péterről a labda hazai kapuba vánszorgott, öngól, 0:1. Az IKA enervált, kényelmes játéka tovább folytatódott, egy gyors támadás végén Varga József volt eredményes a 39. percben, 0-2.

A második félidőben a maroshegyi csapat is valamivel a szebbik arcát mutatta, itt is, ott is veszélyben forogtak a kapuk. A Nyékből Csörgei Ciprián két-három gólt is lőhetett volna, de nem tette. A védekezés főleg a hazaiaknál, sajnálatosan nem volt szempont, lényegében a negyven felett járó Horváth Zsolt melózott a legtöbbet Maroshegyben. Alacsony színvonalú mérkőzésen a Tóvill Kápolnásnyék megerőltetés nélkül megszerezte a három pontot

Tudósított: Mezővári Balázs

Bodajk SE – Sárbogárd 0–3 (0–1)

Bodajk, 150 néző

Vezette: Rózsa József.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi (Kis), Rozembaum R. (Farkas K.), Kurcz (Kaufmann) – Katóka R., Gulyás (Kaszab), Kovács T., Farkas Cs. - Arany (Csapcsár), Magosi. Vezetőedző: Bregócs gergő

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Tölgyesi, Mayer, Horváth Á. (Horváth A.) - Farkas G. (Luczek), Bencze (Deák), Finta, Simon V. (Tóth P.) - Vagyóczki, Joó (Szalai Á.). Vezetőedző: Pajor László

Gól: Bencze (11.), Horváth Á. (60.), Mayer (79.)

Jók: Rozembaum R., Katóka R., ill. Nyári, Mayer, Horváth Á., Bencze,

Az első félidőben a nagy szél a Sárbogárdot támogatta és ennek megfelelően a kezdő sípszótól irányították is a játékot. Már az 5. percben jött az első vendég lehetőség, ekkor Joó Gergő bedobása szállt át a védőkön, de Mayer Dávid jó helyzetből mellé fejelt. A nagy nyomás góllá érett a 11. percben, egy bal oldali visszagurítás után Bencze János lőtt védhetetlenül 14 méterről a hálóba, 0-1. Ezután a vendégek visszavettek a tempóból, és a Bodajk is felébredt, amit a 30. percben Arany Sándor 18 méteres lövése, illetve Rozembaum Romario remek jobb oldali beadása után Gulyás Gergő 6 méterről tiszta ziccerből mellé fejelt labdája is jelzett, de maradt a 0-1. A második félidő 10. percében egyenlíthetett volna a hazai gárda, Farkas Csongor passza után Gulyás ugratta ki Katóka Richárdot, aki 10 méterről kissé kisodródva Nyári Bencébe lőtt. Majd ismét Joó bedobása következett a 60. percben, amelyet egy csúsztatás után a hosszú oldalon érkező Horváth Ádám a kapu jobb oldalába bonbázott, 0-2. Még jobban kitámadott a Bodajk, próbáltak szépíteni, voltak is lehetőségek, de a gólt ismét a Sárbogárd szerezte egy kontratámadás végén Mayer lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-3. A bajnoki címre törő Sárbogárd megérdemelten vitte el a pontokat megszeppenve játszó vendéglátóik otthonából.

Tudósított: Kovács Zoltán

Fotó: Kricskovics Antal

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 6 gól

2. Horváth Benett (Tordas) 4 gól

3. Gergye Krisztián (Lajoskomárom), Pápai Kristóf (MÁV Előre Főnix FC) 3-3 gól