A találkozót pontszámban a Volán várhatta jobb helyzetből, igaz Kiss Dávid együttese eggyel több mérkőzésen érte el a hat pontját, a Graz két ponttal állt három összecsapást követően. A hazaiak szakmai stábja alaposan megvariálta a sorokat, Hári betegség után visszatért, a kapuban pedig ezúttal a szezonban először Horváth Dominik állt.

Alig egy perc után máris emberelőnybe került a Fehérvár, és sikerült megszerezni a vezetést. Leclerc tört be oldalról a kapu elé, az ő ütőjéről még lelopták a pakkot, de az Kuralt elé került, aki közelről kissé oldalról bepofozta, 1-0. Nem sokkal később a kék-fehérek sokan voltak a jégen, így a 99ers támadhatott öt a négy ellen. Ezt ugyan megúszta a Volán, de hét perc elteltével egy osztrák kontrát már nem, Salinitri ment el Phillips mellett majd használta ki a ziccert, 1-1. Nem törte meg a magyar gárdát a bekapott gól, továbbra is a hazaiak játszottak fölényben, kilenc perccel a szünet előtt McGauley került hatalmas helyzetbe, de Volden tudott menteni. Jött egy újabb Fejér vármegyei fór, de ezúttal a speciális egységek veszélytelenek voltak, de Terbócs elleni szabálytalanság után lehetett újra próbálkozni. Ez már sokkal veszélyesebb volt, gyönyörű összjáték után Leavens tüzelt kapásból, Volden bravúrral hárított.

McGauley távoli löketet nyitotta meg a harmadik harmadot, majd Wemmenborn ziccerét fogta Horváth. Még öt perc sem telt a játékrészből, és ismét megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19, Phillips lendületből ment el a védő mellett és értékesítette gyönyörűen a ziccert, 2-1. Fél perc után megint bosszankodhattak a hazai szurkolók, hiszen megint hatan voltak a jégen kedvenceik, újabb ajándék fórt kapott a Graz. Hiába csak négy játékos, Leclerc helyzetbe hozta magát, kár, hogy kimaradt. Nem sokat játszottak a mérkőzés ezen időszakában egyenlő létszámmal az alakulatok, ezúttal a Volán következett emberelőnyben, nagy hazai lehetőségek ellenére Salinitri ugrott ki, de Horváth eszén nem tudott túljárni. Újabb fór, újabb hatalmas fehérvári helyzetek, a harmadik gól csak nem akart megszületni. Öt az öt ellen átvette az irányítást a Graz, többször is Horváth bravúrjára volt szükség, a kapu előtti területről veszélyeztetett leginkább az osztrák együttes.

A harmadik harmad is hasonló mederben kezdődött, kiállítás, emberelőny, ezúttal a Fehérvár játszhatott öt a négy ellen. Ezzel az eséllyel élt Kiss Dávid együttese, Hári középre adásába Leavens rakta bele a botját, 3-1. Labege ütőjében volt a következő is, de Volden közbeszólt. Jöttek sorra a kék-fehérek lehetőségei, Leclerc kapott remek passzt Leavenstól, a francia támadó pedig belőtte a ziccert magabiztosan, 4-1. Beindult a Volán henger, Mihály is mattolta Voldent, egy percen belül kétszer találtak be a hazaiak, 5-1. Nagyon elkapta a fonalat a Fehérvár, sorra jöttek a lehetőségek, sokszor csak Volden bravúrján, vagy a szerencsén múlt, hogy nem nőtt még gyorsabban a két csapat közötti differencia. Hét perccel a vége előtt kissé csökkent a koncentráció hazai oldalon, az osztrákok több mint egy percig kettős emberelőnyben játszhattak. Elkezdtek kakaskodni is a felek, így a büntetőpad nem hűlt ki egyik oldalon sem. Öt az öt ellen még hagyott puskaport a Fehérvár, egy hosszú indítást Terbócs kaparintott meg, aki magabiztosan lőtt a kapuba, 6-1.A Hydro Fehérvár AV19 magabiztos győzelemmel gyűjtött be három pontot, folytatás pénteken a Vienna Capitals otthonában.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – Moser Medical Graz 99ers 6-1 (1-1, 1-0, 4-0)

Székesfehérvár, 2115 néző. V.: Smetana, Siegel, Gatol, Konc.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Terbócs 1, McGauley, Leavens 1(1) – Atkinson, Nilsson, Leclerc 1 (2), Bartalis, Laberge (1) – Stipsicz (1), Philips (2), Magosi, Hári (1), Kuralt 1 – Vokla, Vértes, Ambrus G., Németh, Mihály 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Graz: Volden – Jardeskog, Schira, Antonitsch, Matson, Viksten – Kirchschlager, Kernberger (1), Salinitri 1, Wemmenborn, Kittinger – Pfeffer, Egger, Grafanthin, Schiechl, Ograjensek – Engelhart, Schwarz, Krainz. Vezetőedző: Johan Pennerborn.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc.

Kapura lövések: 34-22