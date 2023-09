A H-Moto Team által menedzselt fehérvári motorversenyző Enzo Boulom, valamint Martin Vugrine oldalán indult el a százegyedik Bol d’oron. Az egy évvel ezelőtti versenyhétvégéről szép emlékei lehettek Kovácsnak, hiszen akkor beugróként, szintén a szlovák Maco színeiben egy hatodik helyet szereztek meg. Az idei megmérettetésre is hasonló célokkal vágtak neki, szerették volna bizonyítani, hogy a hullámzóan alakult teljes szezon ellenére igenis megvan a tempójuk a népes mezőnyben is.

A szabadedzések és az időmérők után végül a 22. helyről indultak a Maco Racing Team Superbike csapata. A 24 órás versenyen Kovács Bálint csapattársaival majd hétszáz kört tett meg, egészen pontosan 693-at. A stabil és jó versenytempóval pedig végül a Superbike kategóriában a hatodik, míg az abszolútban 47 csapat közül a 9. helyen zártak.

– Nem titok, nehéz volt az edzéseken és a kvalifikáción elfogadni azt, hogy ott a helyünk, amit elértünk, vagyis a 22. helyen. Le Mans-ban és Spa-ban is sokkal jobb volt az egykörös tempónk, mint itt, ráadásul a motorerő terén is volt lemaradásunk, a tavalyi időktől is elmaradtunk. Az sem segített sokat, hogy a rajt előtt úgy két órával leszakadt az ég, és a start idején is alig volt száraz folt a pályán. Enzo ennek ellenére bevállalta a slicket, ami kifizetődőnek bizonyult, hiszen az első váltásnál már tíz helyet ugrottunk előre. Sikerült jó tempót mennünk, most semmi technikai gond nem jött közbe, és a boxban a váltásoknál sem töltöttünk el felesleges időt. A Yamaha végig bírta, és úgy vélem, ez volt a maximum, amit ki tudtunk hozni ebből a versenyből. A mostani helyezéseinkkel összetettben a nyolcadik helyen zárt a Maco, ami az évközi gondokat is beszámítva egy tisztességes eredmény – értékelt Kovács a hétvége után.

–Ezek a versenyek hihetetlen érzelmi hullámvasutat okoznak az embernek abban a 24 órában. Az elejétől fogva a tempóért és a gyors körökért izgulunk, majd a futam vége felé meg már azért, hogy ne történjen semmi különleges a versenyzővel és a motorral. Segítőként is nagyon fárasztó, nemhogy versenyzőként. Eszméletlenül ki kell tolnia a fizikai határokat minden versenyzőnek, és csak igen kevesen képesek arra, hogy konstans teljesítményt nyújtsanak az egész verseny alatt. Büszke vagyok, hogy egy magyar versenyző a legjobbak közé tartozik ebben a világbajnoki szériában is. Az számomra hab a tortán, hogy ezt a versenyző a mentoráltam. Bízom benne, hogy egyre több magyarnak tudjuk a figyelmét ráirányítani a sportágunkra és a versenyzőnkre. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé teszi, hogy Bálint itt is büszkén képviselhesse Magyarországot – fogalmazott a H-Moto Team tulajdonosan, Kelemen Krisztián.

Kovács Bálint sokat nem pihen, hiszen a hétvégén a német bajnokság, azaz az IDM szezonzáróján áll rajthoz.