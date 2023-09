Vasárnap nem várt könnyű derbi a Volánra, hiszen a rekordbajnok KAC vendégeként lépett jégre, a kék-fehérek dolgát az a tény sem könnyítette meg, hogy a sérült Kiss Roland mellett a szakmai stáb a betegséggel küszködő Hári Jánosra sem számíthatott. Az osztrákok mezőnyfölényével rajtolt el a mérkőzés, a korong inkább hazai ütőkön járt. Bár Roy állta a rohamokat kezdetben, négy és fél perc elteltével már ő sem tudott segíteni, Hundertpfund kapáslövése akadt be a felső sarokba, 1-0. Nem csökkent a piros-fehérek dominanciája a folytatásban sem, és kisvártatva jött az újabb találat, Mursak fejezett be eredményesen egy gyors kontrát, 2-0. Szerencsére teljesen nem rogyott össze a Fehérvár a gyors két bekapott góltól, sőt a magyar gárda is megmutatta, tud kontrázni, Kuralt lépett ki a kék vonalnál, majd a bombája a bal alsóban kötött ki, 2-1. Nem tudott igazán kibontakozni továbbra sem a Fehérvár, a KAC bátran letámadott, ez szemmel láthatóan nem ízlett annyira Kiss Dávid fiainak, a korongkihozatalokba sok hiba csúszott.

A második harmadot emberelőnybe kezdhette a Volán, de nem sikert kiegyenlíteni, Bartalis pedig jó helyzetből lőhetett, azonban Vorauer védett. Később a Klagenfurt is megpróbálta létszámfölényben növelni az előnyét, de nem jártak sikerrel. A 8. minutumban négy perces emberelőnyt kapott az AV19, Kuralt, Laberge is helyzetbe került, de ezek kimaradtak, egy előre dobott pakkal pedig Mursak kilépett, és nem hibázta el a ziccert, 3-1. Gyorsan jött rá a válasz, Leavens pofozott be közelről egy korongot, 3-2. Stipsicz kiállítása utána a fór vége odalett, majd a hazaik jöhettek öt a négy ellen. A pirosmezesek éltek a lehetőséggel, Haudum lőtte ki a jobb felső sarkot, 4-2. A 35. percben megint örülhettek az osztrák szurkolók, Schwinger talált be, és bár elmozdult kapu miatt videózták az esetet, a gól érvényes maradt, 5-2. Ezután zárkózhatott volna emberelőnyből a Fehérvár, de nem sikerült, sőt a hatodik klagenfurti találat is megszületett a harmad végén Maier révén, 6-2.

Az utolsó harmadra Horváth Dominik vette át Roy helyét kapuban, a felek az első percekben inkább egymás ütlegelésével voltak elfoglalva. Emberhátrányban öt elteltével sikerült Leavennek faragnia a két gárda közötti differencián, 6-3. A folytatásban a végén megint elcsattant pár pofon, öt a három ellen pedig a KAC megszerezte a hetedik gólt is, Haudum távolról volt eredményes, 7-3. A Hydro Fehérvár AV19 négy mérkőzés után két-két győzelemmel és vereséggel áll az ICEHL-ben, vasárnap folytatás hazai jégen a Graz ellen.

EC-Klagenfurt – Hydro Fehérvár AV19 7-3 (2-1, 4-1, 1-1)

Klagenfurt, 3801 néző. V.: Groznik,Zrnic, Bartnthaler, Snoj.

KAC: Vorauer – Maier 1, Unterweger, M. Fraser (1), Mursak 2 (2), Petersen (2) – Postma (1), Strong (2), Ganahl (1), Hundertpfund 1, Bischofberger – Vallant, Sablattnig (1), Schwinger 1, Haudum 2, Hocegger – Preiml, Kraus, Witting, van Ee. Vezetőedző: Furey Kirk.

AV19: Roy – Fournier (2), Campbell (1), Laberge, McGauley (1), Leavens 2 – Atkinson, Nilsson, Leclerc (1), Bartalis, Kuralt 1 – Philips, Stipscz, Vértes, Ambrus G., Terbócs – Vokla, Magosi, Németh (1), Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 18, ill. 18 perc.

Kapura lövések: 34-24.