Egy sportoló életében nincs is rosszabb annál, amikor egy nagy megmérettetés előtt sérül meg. Kovács Zsófiával sajnos ez megtörtént, a dunaújvárosiak klasszisa indulás előtti edzésen szenvedett elülső keresztszalag-szakadást.

– Zsófival talajon csináltunk egy akrobatikus kört, az utolsó elemből megérkezett, és egyszerűen megtörtént a baj. Utána összeesett, nem is értettük, miért fekszik a szőnyegen. Aztán láttam, nem bír mozogni, ezért mentőt kellett hívni hozzá, de akkor is még abban bíztunk, hogy csak húzódás. Majd az elvégzett vizsgálatok után kiderült, hogy elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Sajnos ez egy hosszú kihagyást jelent Zsófi számára – nyilatkozta a duol.hu-nak Trenka János, Kovács edzője.

Kovács Zsófia távollétében nem hívtak be új versenyzőt a szakemberek, a csapat többi tagja szerelosztását variálták át. Például a dunaújvárosi Mayer Gréta kettő helyett négy szeren indul majd a hollandiai világbajnokságon, de a Fejér vármegyeiek színeit Czifra Bettina Lilla is képviseli majd, valamint ott lesz Trenka János is a lányokkal. A magyarok már a helyszínen tartózkodnak, a különítmény napi két edzéssel készül Antwerpenben. A pódiumedzést csütörtökön tartják majd meg.