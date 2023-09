Az államalapítás ünnepe alakalmából Székesfehérvár Díszpolgára kitüntető címet vehetett át Cser-Palkovics András polgármestertől Kovács Sarolta, aki Tokióban szerzett bronzéremmel búcsúzott élsportolói pályafutásától, tavaly nyáron pedig életet adott első gyermekének. Immár a volánosok edzői stábjában tevékenykedik. A díszpolgári cím kapcsán köszöntötte klubja az öttusázót, valamint az edzői stáb tagjait. Az eseményt Tóth István klubelnök, valamint a szakosztály igazgatója, Vörös Zsuzsanna szervezte.

A klubelnök elmondta, hatalmas elismerés a díszpolgári cím, ugyanis Székesfehérvár mindig olyan városnak számított, ahol megbecsülték a sikeres sportolókat. Kovács is ilyen.

- Saci roppant sikeres pályafutását ötkarikás bronzzal zárta le, ezzel feltette a koronát élsportolói karrierjére. Rendkívül büszkék voltunk és vagyunk rá most is, azonban a sikere csapatmunka volt. Ezért gondoltuk úgy, hogy rangos díj kapcsán nem csak őt köszöntjük, hanem azokat is, akik hozzájárultak az eredményeihez – jegyezte meg Tóth István.