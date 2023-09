A H-Moto Team által menedzselt pilóta az idei szezonban két bajnokságban is indul, a német IDM mellett az elmúlt években már „bevett” Endurance-világbajnokságon is rajthoz áll. Kovács Bálin a Superbike kategóriában áll rajthoz a szlovák Maci Racing Team Yamahájával, Enzo Boulom, valamint Martin Vugrinec csapattársaként. Bol D’Or szép emlék lehet a magyar motorversenyző számára, hiszen az előző évben beugróként szintén a Maco színeiben egy hatodik helyet ért el. A feladat most is adott, bár hullámzó idényen vannak túl, a mostani, egyben utolsó hétvégén megmutatnák a bennük rejlő potenciált.

– A tavalyi verseny fantasztikusan sikerült itt, ráadásul akkor beugró voltam a Maco Racing csapatánál. Korábban is jól szerepelt ezen a viadalon a Maco, igaz, idén bőven akadtak gondjaink. Most nagyon szeretnénk megmutatni, mennyi potenciál van bennünk. A tempónk eddig is jó volt, de Le Mans-ban és Spa-ban is becsúsztak hibák. Most készen állunk, a teszten sikerült megtalálni a Yamaha legjobbnak vélt beállításait. Nem a kvalifikációs eredmény, hanem a versenytempónk hozhat sikert ezen a hétvégén, a rajthely nem annyira fontos egy huszonnégy órás futam – mondta Kovács Bálint a hétvégét megelőzően.