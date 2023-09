2023. szeptember 9., szombat, 14:00

Tóvill Kápolnásnyék (6.) - Csór Truck-Trailer (13.)

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - Úgy gondolom jól futballoztunk Maroshegyen, sok helyzetet tudtunk kialakítani, ebben csupán annyi negatívum van, hogy közülük sok ki is maradt. Ráadásul olyan ziccereket hagytunk ki, amikor ötször-hatszor álltunk a kapussal szemben, és mindezt úgy tettük, hogy nem is kellett védenie a kapusnak, mivel kapufára, vagy mellé, fölé rúgtuk a labdát. Ez egy kicsit dühítő, bár most belefért, de nem biztos, hogy a Csór ellen is így lesz. Bízom abban, hogy hazai pályán mi leszünk a találkozó esélyesei, és nagyon remélem, hogy nem ellenünk fog ráállni a helyes útra ellenfelünk. Nehéz mérkőzés lesz, de talán ez lesz az első idei olyan kilencven perc, hogy mindenki ott lehet a csapatból. Őz Zalán már edzésben van, a múlt héthez képest kiegészülünk Pigler Boldizsárral, és Szajkó Leventével.

2023. szeptember 9., szombat, 16:30

Sárbogárd (3.) – Ikarus-Maroshegy (10.)

Pajor László a Sárbogárd vezetőedzője: - A Magyar Kupában a második félidő alapján lett volna realitása annak, hogy továbbjussunk. Nagyon közel voltunk hozzá, és szomorúan érintett bennünket a kiesés. Az első játékrészben NB-s szintet produkált a Kaposvár, óriási nyomás nehezedett a védelmünkre. Nagyon sajnáltam, mert közvetlenül a szünet előtt egy helyezkedési hiba után egy jól eltalált lövésből szereztek előnyt, és ez a gól döntött. Pedig nekünk is volt kapufánk, komolyabb lehetőségünk, az azonban zavart hogy több olyan szituáció is volt, amikor a játékvezető döntése miatt mi jártunk rosszabbul. Legutóbbi ellenfelünk, a Bodajk szimpatikus csapat, sportszerűen játszott, az első félidőben mindkét támogatott a szél, de ennek kevesebb jelentősége volt. Nagy lendülettel kezdtünk, és húsz perc alatt eldönthettük volna a találkozót, sokat tartózkodtunk a tizenhatoson belül, jöttek is a labdák, de rossz döntéseket hoztunk az utolsó megmozdulásoknál, és csak egy gólos vezetéssel tudtunk fordulni. A második félidőben játékos a focit csináltunk és ilyen különbséggel is biztosan nyertünk. Az Ikarus jól kezdte a bajnokságot, függetlenül attól, hogy az utóbbi két mérkőzésen kikaptak bennük van a váratlan eredmény. Nem nézzük le őket, de csak a győzelem elfogadható számunkra, és ezért meg is fogunk tenni mindent.



Mány-Bicske II. (2.) – Enying (15.)

Varga Mihály a Mány elnöke: - Ahhoz képest hogy ezer sebből vérzünk, és új csapatot kellett építeni számunkra is kellemes meglepetés a csapat jó rajtja. Elégedett vagyok a hozzáállással, és tényleg jól jöttünk ki a mögöttünk hagyott párharcokból, szerintem jó úton járunk. Csóron nehéz mérkőzést játszottunk, jó értelemben véve agresszív volt az ellenfelünk, ezt a kesztyűt nehezen vettük fel. Az első félidőben nekünk volt több lehetőségünk, míg a szünet után a sok csere és a kisebb sérülések miatt szerencsével is házasságot kötöttünk. A végén pedig volt egy komoly lehetőségünk, és azt gólra váltottuk, amúgy az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a döntetlen a reálisabb eredmény lett volna. Az Enyinget sokkal jobb és dinamikusabb csapatnak tartom annál, mint amit eddig produkált. Hagyományosan izgalmas mérkőzéseket játszunk velük, itt is, ott is. A tavalyi példából kiindulva, amikor szintén viszonylagosan egy jó szériában voltunk, két győzelem után, érkezett az Enying, és simán kikaptunk tőlük 3-0-ra. Azért ez óvatosságra int bennünket, és én tisztában vagyok azzal, hogy ők kellőképpen feltüzelve, és győzelemre törve fognak pályára lépni. Ettől függetlenül szeretnénk hazai pályán győzni!

Tordas (7.) – Martonvásár (14.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - A legutóbbi hazai mérkőzésünkön egyenlő partnerei voltunk a Mórnak, de a második félidőre elfáradtak és felőröltük őket. A Sárosd az első félidőben 2-0-ra vezetett, és igazság szerint dominált, jól is játszott, hasonló volt a helyzet, mint a Mór ellen, ám ők is elfáradtak. Amennyiben még tíz perccel tovább játszunk a győzelem sem lett volna elképzelhetetlen. Mindenesetre örülünk annak, hogy sikerült pontot menteni. A Martonvásárral mindig olyan mérkőzéseket vívunk, az másodlagos ki, milyen helyet foglal el a tabellán. Ezek mindig presztízs mérkőzések, és éppen az aznapi forma fog dönteni. Nagyon remélem, hogy jól fogunk tudni szerepelni a rangadón! Sajnos Dely Dániel, aki fontos láncszeme a csapatnak, ezúttal hiányozni fog, bízom abban azonban, hogy nélküle is sikerül nyerni. Az feltétlenül örvendetes, a kupamérkőzésen is öt kulcs játékosunkat pihentettük, csak később álltak be csereként, és így is magabiztosan gyűjtünk Martonban.

2023. szeptember 10., vasárnap, 16:30



Lajoskomárom (4.) - KK Grain KFT.-Mezőfalva (11.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A hétvégi teljesítményünkkel elégedett vagyok, jól játszott mindenki, aki fent volt a pályán. A Mezőfalváról nem nagyon tudjuk, milyen erőt képviselnek, ez a mérkőzés semmivel sem lesz könnyebb, mint bármely másik. A célunk, hogy megnehezítsük dolgukat, és ne tudjanak elvinni tőlünk pontokat. Minden új igazolásunk - Szontágh Levente, Kovács Krisztián, Willerding Zsolt, Juhász Benjámin, Erdei Barnabás - bevált, egy szavam se lehet rájuk, erősségei lettek a csapatnak. Sajnos sok a sérültünk, a hétvégén nem tudott pályára lépni Kovács Krisztián, Kővári Balázs, Vadászi Bence, és Deák Zala, valamint Varga Ferencre továbbra sem számíthatok. Abban bízom, hogy hamarosan felépülnek mindannyian.



MÁV Előre FC Főnix (1.) – Móri SE (5.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Szerettünk volna jól rajtolni, amikor legutóbb azt mondtam, hogy nincs sérültünk akkor ezt egy kicsit elkiabáltam. A következő mérkőzésen Réti Patrik megsérült, őt meg is műtötték a vállával, ezúton kívánok neki jobbulást. Ebben a fél szezonban egészen biztosan nem számíthatok rá. Ennek hatására gyorsan két játékost igazoltunk, Zólyomi Dávidot Gárdonyból, valamint Forró Dominikot az MTK-tól. A Mezőfalva rendkívül masszív csapat volt, de szerintem egészen jól játszottunk, függetlenül attól, hogy kihagytunk egy büntetőt. Jön ismét egy hazai mérkőzés, amelyet illene megnyerni, hogyha a csapat bajnok akar lenni. Szeretnénk otthon tartani a három pontot, bár a Mórról túlságosan sokat nem tudok, nem láttam őket másfél-két éve, de valószínű, hogy masszív csapat maradt. Rutinos játékosaik vannak, tiszteljük az eddigi eredményeiket, de hangsúlyozom, hogy győzni szeretnénk.



Ercsi Kinizsi (9.) – Sárosd (8.)

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Ahogy az előző két mérkőzésen sem született igazságos eredmény, mert úgy gondolom, hogy Enyingen egy döntetlenre voltunk csak méltóak, hazai pályán pedig pontot mentettünk Mezőfalva ellen. Ez Móron megfordult, mert akár kettő, vagy három nulla lehetett volna a félidő, de elkapkodtuk, elrontottuk a helyzeteinket, a hazaiak kétszer, vagy háromszor jöttek el a kapunkig, és abból egyet belőttek. Itt most a döntetlen reálisabb lett volna. A Sárosd ellen az lenne a legfontosabb, hogy pontot, vagy pontokat szerezzünk. A Kápolnásnyék ellen eléggé összeszedetten tudtunk játszani, egy hasonló játékkal talán meg tudjuk nehezíteni a Sárosd dolgát. Vendégeink erősebb kerettel rendelkeznek, mint mi. Sajnos sok a a sérültünk, nem számíthatok a hétvégén Lak Imrére, Kondreska Rolandra, valamint Kun Bálintra. Már Kápolnásnyéken is két 2007-ben született játékos ült a kispadon, és így lesz ez vasárnap is. A fiatalokra építek, hogy mennyire futja, azt majd meglátjuk, de nyilván nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, mindent megteszünk a pontszerzésért, de ez nagyon nehéz mérkőzés lesz!

Szabadnapos: Bodajk SE (12.)