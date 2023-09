Az elmúlt hétvégén Horvátországban játszott egy tornán a Dunaújváros, az idei keret a két U20-as válogatott játékoson, Kardos Laurán és Sümegi Nórán kívül ott volt. A DFVE száz százalékos mérleggel, négy győzelemmel zárt. A magyar Ob I-ből is akadt egy csapat, a III. Kerület is ott volt ezen a tornán, ellenük két gólos sikert (18-16) arattak a Fejér vármegyeiek.

– Azt gondolom hasznos volt ez a néhány nap, még ha a négy csapatból három szerintem nem férne be a magyar első osztályba. Azokon a meccseken is voltak olyan elemek, amelyeket tudtunk gyakorolni. A III. Kerület elleni találkozón elég sok olyan hibával játszottunk, amelyek már a BL-ben és később a bajnokságban sem férhetnek bele. Összességében hasznos volt a torna, szép környezetben tudtunk mérkőzéseket játszani, csapatépítés szempontjából jó volt, de játékban azért van még hova fejlődni – értékelt lapunknak Garda Krisztina, a dunaújvárosiak csapatkapitánya.

A most következő hétvégén pedig már komoly erőpróba vár a frissen kinevezett vezetőedző, Vad Lajos alakulatára. A Dunaújváros a Bajnokok Ligája selejtezőkörében ugrik majd medencébe Rómába. A csapat csütörtök reggel indul majd útnak. A hazai együttesen kívül ott lesz a spanyol CN Sant Andreu, valamint két francia gárda, a Lille, valamint a Nancy.

– Nem lesz egyszerű, a Róma annak ellenére, hogy néhány meghatározó játékosát elveszítette, még mindig jó csapat, elég erősek. A spanyoloknál öt felnőtt válogatott játékos szerepel, így ők sem gyengék. A Lille gyakran változik évről évre, úgy tudjuk, hogy most megint a gárda 60 százaléka lecserélődött. A Nancy gyengébb erőt képviselnek papíron, mint a Lille, én bízom benne, hogy jó meccseket tudunk játszani mindenki ellen. Az első háromba be szeretnénk kerülni, hiszen az a továbbjutásunkat jelentené. Minimum a harmadik helyen végeznénk, vagy akár feljebb, hiszen az a következő sorsolás szempontjából még jobb lenne. Ezért elég sokat kell majd tennünk.

A keret némileg átalakult a DFVE-nél is. Laura Aarts, Mucsy Anna Mandula, Erdélyi Hédi, Sajben Nikolett sem a Dunaújvárost erősíti majd a következő idényben.