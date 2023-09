Mindenki izgatottan várta a szezonrajtot, hiszen a Volán háza táján több változás is történt a nyáron, Kevin Constantine felmondott, helyére pedig a székesfehérvári Kiss Dávid került. A kinevezésének mindenki örült, hiszen több évig másodedzőként dolgozott a nagy csapat mellett, előtte pedig a Titánokkal ért el vezetőedzőként komoly sikereket. Asiagóban az elején ugyan kicsit nehezen vette fel a tempót a csapat, de aztán fokozatosan átvette az irányítást. Mindkét oldalon voltak lehetőségek, Roy és a kapuvas kiválóan tette a dolgát, és bár húsz percnyi emberhátrányt szedtek össze a játékosok, a vége 3-0-as fehérvári siker lett.

Másnap Bolzanóban a tavalyi ezüstérmes várt a kék-fehérekre, Kiss Dávid együttese pedig ezt a feladatot is megoldott. A fehérváriak az első két harmadban többet védekeztek, az olaszok nyomtak, és negyven perc után 1-0-ra vezettek is. Aztán a harmadik harmadban varázsolt a Hydro Fehérvár AV19, először Kuralt váltotta Fournier zseniális átadását gólra, majd Magosi egy kontrát fejezett be eredményesen. Az i-re a pontot szintén a magyar támadó tette fel egy üres kapus találattal. A Volán hat ponttal zárta az olasz hétvégét, Kiss Dávid együttese villámrajtot vett az ICEHL-ben.

– Valami nagyon különleges van a csapatban, mert vannak momentumok, amikor nem játszunk jól és szépen. Ez így volt ma az első két harmadban, mégis egy csapatként küzdöttek, és az utolsó percig hajtottak. Nehéz túra volt, két mérkőzést játszottunk két nap alatt. A Bolzano otthonában, amelyik ráadásul a liga egyik legjobb gárdája, 1-0-ás hátrányból fel tudtunk állni, vissza tudtunk jönni a harmadik harmadra, ki kell emelnem megint a kapusunkat, mert nagyszerűen tartott minket a mérkőzésbe. Ismét volt néhány kiállításunk, amelyeket el lehetett volna kerülni, de volt ma egy negyedik sorunk, akik hozták az energiát és gólokat lőttek, visszabillentettek minket a helyes irányba. Nagyon örülök, hogy így kezdtük a szezont, ez is volt a tervünk, mindig jó érzés, amikor sikerül elérni a céljainkat – mondta Kiss Dávid a lefújás után a klub honlapjának.

A Bolzano elleni mérkőzés összefoglalója: