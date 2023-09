Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, az olaszországi túrán és az idei kiírást góllal kezdő Bartalis tüzelt távolról, majd egy ellene elkövetett szabálytalanság után következett az első emberelőny is. A fórban Laberge távolról, míg Leavens közelről tesztelte Tolvanent, majd Leclerc is prübálkozott, sajnos mindannyian sikertelenül. A meleg szeptember azért meglátszódott a jég minőségén, de ehhez a Fehérvár sokkal jobban alkalmazkodott, sorra jöttek a hazai helyzetek, hat az öt ellen többször Tolvanen bravúrjára volt szükség. A második Fejér vármegyei előny már kevésbé sikerült acélosra, de a végén Hári a kapu előtt nem találta el a korongot. Öt perccel a szünet előtt a Salzburg is emberelőnybe került, Schneider próbálkozásánál nagy szükség volt Roy reflexeire.

Az első játékrész végén kettős emberelőnybe került a Volán, ennek a nagy része áthúzódott a másodikra is. Nagyon próbálta kijátszani a hazai gárda a kettős fórt, talán túlságosan is a jobbnál jobb lehetőséget keresték Háriék, nem sikerült élni a lehetőséggel. Valamivel kiegyenlítettebb játékot hozott a második harmad eleje, kevesebb helyzet is adódott, de továbbra is aktívabb volt a magyar együttes. Laberge próbált okosan beleérni egy távoli lövésbe a kapu előtt, de Tolvanen résen volt. Később Mihály és Németh lódult meg kettő az egy ellen, de utóbbi sem tudta bevenni a kaput. A sok kihagyott fehérvári helyzet megbosszulta magát, nyolc perccel a játékrész vége előtt Wimmer távoli bombája akadt be, 0-1. A bekapott gól megzavarta a kék-fehéreket, jöttek egymásra az osztrákok lehetőségei, Roy-nak egy ízben a gólvonal előtt kellett a lepkéssel rátenyerelnie egy lecsorgó pakkra. Pár perc múlva jött az újabb találat a bikáktól, ezúttal Nissner volt eredményes közelről, 0-2.

A lehető legrosszabbul rajtolt el a záró etap, 12 másodperc után egy eladott korong után Schneider lőtte be a saját kipattanóját, 0-3. Ment előre a Fehérvár becsülettel, de a nagy, mindent elsöprő elánt azért letörte a gyorsan bekapott gól. Hat perc után ismét örülhettek a vendégek, Schneider vágta be kíméletlenül a ziccert, 0-4. Tizenkét perccel a vége előtt végre megtört a jég, Laberge emberelőnyből bevette Tolvanen kapuját, 1-4. Kis lendületet nyert a Hydro Fehérvár AV19, de emberelőnyből és öt az öt ellen sem sikerült tovább faragni a különbségen. Kiss Dávid együttese elszenvedte idénybeli első vereségét, folytatás vasárnap a Klagenfurt ellen.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – EC Red Bull Salzburg 0-2 (0-0, 0-2, 1-2)Székesfehérvár, 2616 néző. V.: Fichtner, Piragic, Váczi, Muzsik.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, McGauley, Hári (1), Leavens – Atkinson, Nilsson, Leclerc, Bartalis, Kuralt – Stipsicz, Philips, Vértes, Laberge 1, Terbócs – Vokla, Ambrus G., Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

RBS: Tolvanen – Robertson, Murphy, Raffl (1), Nissner 1 (1), Schneider 2 – Wimmer 1, Genoway (1), P. Huber, Auer, Thaler – Sinn, Lewington, Hochkofler, Baltram (1), M. Huber – Schreier, Harninsch, Wukovits, Bourke, Payerl. Vezetőedző: David Oliver

Kiállítások: 4, ill. 14 perc.