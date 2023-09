Egy vármegyei megmérettetés időtlen idők óta mást jelent a résztvevők számára, mint egy „sima” bajnoki. Presztízsmérkőzés a javából, minden szezonban, függetlenül attól, hogy az érintett csapatok milyen helyet foglalnak el, éppen mennyire vannak jó, illetve rossz passzban.

Az pedig már csak Fortunán múlott, hogy a pontvadászat korai szakaszában találkoztak, és mindkét gárda egy-egy vereséggel a háta mögött várta az összecsapást.

Alaposan bekezdett a DKKA, Szalai Babett találatára Kocsis Bettina gyorsan válaszolt, majd a balátlövő, a friss újvárosi szerzemény, a lengyel Malgorzata Trawczynska és Horváth Petra és újfent Szalai növelte a hazai előnyt. Azon nem lehetett csodálkozni, hogy még nem telt el négy perc sem Horváth Roland nyomban letette a zsűriasztalra az időkérést jelző táblát. A szakember már korábban is utalt arra, hogy csapata egyik „gyermekbetegsége” a pocsék meccskezdés. A folytatásban zsinórban kétszer Wéninger Alexában akadt el a labda, míg a túloldalon Tóth Nikolettet Kubina Molli váltotta a ketrecben, miután Horváth Anna is feliratkozott a gólszerzők közé, 6-1. A 10. percre egyre jobban nyílott az olló, vészesen nőtt a különbség a csapatok között, 8-2. Jól védekezett a Kohász, nehezen tudták áttörni a falat a fehérváriak, bár némileg közelebb férkőzött a házigazdákhoz az Alba, feljöttek mínusz négyre, de egyértelműen a hazaiak tűntek nyugodtabbnak, és lendületesebbnek. Persze azért náluk sem lett minden kapura lövésből gól, előbb Paróczy Sára, majd Sallai Nikolett lökete szállt el a kapu mellett, és lett Kubina Molli zsákmánya. Utasi Linda beállása jótékony hatással volt az Albára, de hiába vette be kétszer egymás után az újvárosi kaput továbbra is maradt az ötgólos DKKA előny, 12-7. Horváth Roland forgatta csapatát, tegyük hozzá nem sok foganatja volt, mert alig érte el a mérkőzés a 20. percet már 14-7 állt a villanyújságon. Ráadásul Afentaler Sára hetese kimaradt, igaz Kocsis B., és Bruna Zrnic góljaival próbáltak kapaszkodni a vendégek. Majd Utasi egyéni villanásaival, és Katarina Sztosics, valamint Zrnic góljainak köszönhetően belátható közelségbe került az AFKC, és így sikerült nekik a pocsék kezdés ellenére mindössze kétgólos hátránnyal megkezdeni a szünetet.

A pihenő után mindkét csapat nagy rössel folytatta a találkozót, Kocsis B. és Zrnic is ugyan egyre csökkentette a hazai előnyt, ám a DKKA-ban mindig volt valaki, akinek hathatós közreműködésével ezen túllépett a piros-fehér együttes, így a rendkívül agilis Horváth Petra emberhátrányban is betalált, 21-19. A 38. percben újfent élessé vált a meccs, Tamara Szmbatjan, majd Kocsis B. értékesítette ziccerét, és ezzel kiegyenlített az Alba, 21-21. Innentől óriási rohanást láthattunk, felváltva estek a gólok. Majd a 43. percben először a mérkőzésen Sztosics üreskapus góljával már a Fehérvár volt kedvezőbb helyzetben, igaz nem sokáig tartott az örömük, mert tett erről Szalai Babett, 25-25. Mindenesetre feljavult az AFKC védekezése, és már volt mögötte kapusteljesítmény is – ellentétben az első játékrésszel. A gólzsák, és 9 találatig jutó Trawczyńska pontos hetese után 29-28-as állásnál kanyarodtak a felek az utolsó tíz percre, míg láthatóan Kocsis B. sem akart elmaradni tőle, és a DVSC elleni összecsapáshoz hasonlóan a beálló lett Utasi mellett a legeredményesebb fehérvári.

A hajrá így aztán bőséggel tartogatott izgalmakat, és nagy kérdés volt tudja-e tartani az ikszet az AFKC, ugyanis öt perccel a vége előtt nem tudták átvenni a vezetést, miután Oguntoye Viktória előbb Szmbatjan, majd Zrnic helyzetét hárította bravúrral. Szalai Babett remek egyéni megoldása másfél perccel a lefújást megelőzően DKKA vezetést hozott, és ezzel közel kerültek a pontok begyűjtéséhez, 33-31. Mint később kiderült Szmbatjan gólja csupán szépségtapasznak bizonyult, bár Bojtos Beáta is megtette a magáét, de megakadályozni már nem lehetett a hazai győzelmet.

Jegyzőkönyv:

Dunaújvárosi Kohász KA – Alba Fehérvár KC 35-33 (17-15)

Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs

Dunaújvárosi Kohász KA: Wéninger, Oguntoye (kapusok) – Trawczynska 9 (7), Sallai 1, Szalai B. 6, Horváth P. 5, Moreno, Horváth A. 2, Paróczy 1, Bouti 4, Krupják-Molnár 3, Agócs 1, Borgyos 1, Csáki 2, Gajdos, Nick. Vezetőedző: Rapatyi Tamás

Alba Fehérvár KC: Tóth Nikolett, Kubina – Afentaler 2 (2), Sztosics 3, Zrnic 4, Bojtos 2, Utasi 7, Takó 2, Szmbatjan 5, Besszer 1, Kocsis B. 7, Sulyok, Kövér. Vezetőedző: Horváth Roland

Kiállítások: 10, ill. 2 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 3/2