Ami pedig még plusz pozitívum, hogy kapott gól nélkül sikerült a hat pontot bezsebelni. Tóth Balázs együttese kicsit nehézkesebb rajtot vett talán a vártnál, igaz, játékban sokszor nem bizonyult rosszabbnak adott ellenfelénél. A kemény munka pedig meghozta a gyümölcsét, a szegedi sikert követően hazai pályán a keményen védekező Mosonmagyaróvárt is legyűrte a Csákvár. Az Aqvital csatára, Nay Zoárd két góllal terhelte előző csapata hálóját.

– Nem volt egyszerű dolgunk, próbáltuk kicsalogatni őket, járatni a labdát. Eléggé visszaálltak, betömörültek, nem tudtunk sok helyzetet kialakítani. Aztán szerencsére sikerült megbontani a bal oldalukat, Áron előtte, a kapusról pedig hozzám pattant, nekem már csak közelről be kellett pofozni. A második akció egy felépített támadás volt, átvittük az egyik oldalról a másikra a játékot, a Tamás Nándi pedig gyönyörűen centerezett nekem, én pedig a rövid felsőbe rúgtam. Tetszetős támadásokat vezettek ők is, próbáltak játszani, de mi jobban jöttünk ki a párharcokból – nyilatkozta a lefújás után Nagy Zoárd, az Aqvital FC Csákvár támadója a klub honlapjának. – Felemás érzéseim vannak a rajttal kapcsolatban, az utolsó két fordulóban megmutattuk azt, mire vagyunk képesek, de ezt előtte nem tudtuk kihozni teljesen magunkból. Lehetne több pontunk is, de ez egy pillérnek, kezdésnek nem volt rossz.

– Sajnálom, hogy sérülés miatt bele kellett nyúlni a meccsbe, de Szakály Dénes pályára lépésével teljesen megváltozott játékunk. Bár az első félidőben még lassabban futballoztunk, a szünet után már nemcsak megdupláztuk előnyünket, hanem helyzeteket is kidolgoztunk, és teljesen megérdemelten nyertünk – értékelt Tóth Balázs, a csákváriak vezetőedzője.