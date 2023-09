Karlovy Vary festői városka Csehországban, de a fehérvári triatlonista, Dévay Márk nem a kellemes hangulata, a cseh sör illata, esetleg a sült csülök miatt szereti. Hanem mert fekszik neki az ottani triatlon-pálya. Tavaly hetedik volt, most azonban még előrébb lépett, s ezüstérmet szerzett a triatlon világkupa soros állomásán. A Trion Triatlon SE versenyzője 1:53:07 óra alatt teljesítette az 1500 méter úszásból, 40,8 kilométer kerékpározásból, majd zárásként 10 km futásból álló olimpiai távot.

A viadalt az amerikai Morgan Pearson (1:51:55 óra) nyerte, a német Jonas Schomburg (1:53:10 óra) lett a harmadik - nagy csatában maradt alul Dévay Márkkal szemben. Az öccs, Dévay Zsombor 1:56:40 órás idővel a 22. helyen végzett, míg Faldum Gábornak nem sikerült célba érnie, ahogyan 17 riválisának sem az 58 fős mezőnyben.

Csodás helyen versenyeztek

Fotó: Ben Lumley / Forrás: triathlon.org



– Háromszor versenyeztem már itt, ismerem és szeretem is ezt a pályát. Kihívásokkal teli a bringa és a futás, mert sokat kell mászni benne, ugyanakkor technikás is – mesélte a verseny után Dévay Márk. – A verseny előtt beszélgettünk néhány erős kerékpáros versenyzővel, hogy ha akarunk, meg tudunk szökni a mezőnytől. Sikerült is, több, mint két percet adtunk az üldöző csoportnak. Azután már csak köztünk, a szökevények között dőlt el az érmek sorsa. Jól éreztem magam, mikor kimentem futni. Előre álltam, elkezdtem tempózni, egyedül csak Schomburg tudott velem jönni, a végén pedig sikerült őt is lehajráznom. Kitartott az erőm. Voltak szakaszok, melyek nem estek annyira jól, volt, hogy kifejezetten élveztem, 1 óra 50 perc alatt sokminden végigmegy az emberen fizikálisan és mentálisan is. Nagyon örülök a második helynek. Nagyjából elégedett vagyok, de voltak olyan szakaszok, amikor nem használtuk ki száz százalékosan a pálya adta lehetőségeket. Így is volt előnyünk rengeteg, de én szeretem kihozni a maximumot a pályából. A tótól emelkedőn jutunk a városba, ahol hét kört kell bringázni, amely tartalmaz egy húsz százalékos emelkedőt is. Amit kettő kisebb követ. A 40 kilométer alatt több, mint 500 méter szintet kell leküzdeni. Ezen a bringás pályán mindenkinek dolgozni kell.

Az úszás 1500 méteréről Márk már nem is igazán beszél, annyira egyértelmű, hogy a mezőny élén száll ki a vízből.

Szeptember végén az utolsó világbajnoki futamon, Spanyolországban áll rajthoz legközelebb a fehérvári sportoló. Azt követően a világkupák közül válogat, melyiken indul el.

Dévay Márk szeretné, ha pontátlagban hasonlóan eredményes szezont zárjon, mint tavaly, ugyanakkor továbbra is fontos cél számára, hogy versenyben legyen az olimpiai részvételért. A 2024-es ötkarikás játékokra jó eséllyel pályázik a triatlonista, hiszen a legfrissebb olimpiai kvalifikációs ranglista 21. helyén áll.