A Volán parádésan kezdte az osztrák központú hokiligát, Asiagóban 3-0-ra, míg a tavalyi ezüstérmes Bolzano otthonában 3-1-re nyert Kiss Dávid alakulata.

– A szezon előtt mindig nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz a start, de azt lehetett érezni, hogy az öltözőben nagyon jó a hangulat, mindenki jól kijön a másikkal. Jól kezdtük a szezont, de hozzá kell tenni, hogy a két mérkőzés képe nem volt olyan szép, nem azt mutatta, hogy fölényes mi lettünk volna a jobb csapat. Most bennünk megvolt az a képesség, hogy ha nem is jó játékkal, de nyerni tudtunk. Szerintem ez a továbbiakban is nagyon fontos lehet. Ezen felül a hétvégén volt még egy nagyszerű kapusteljesítményünk is, ami hozzá segített minket a győzelemhez. Személy szerint jó úgy kezdeni a szezont, hogy rögtön betalál az ember, kicsi megkönnyebbülés, hiszen nem mennek el úgy fordulók, hogy szenvedünk a gólszerzéssel – nyilatkozta Bartalis István.

Péntek este a Red Bull Salzburg érkezik a Raktár utcába, a bikáknak van miért visszavágni, hiszen a Fehérvár 2022. február 20-a óta nem verte meg az osztrákokat. Pedig azóta az alapszakaszon túl volt egy döntős párharc a két gárda között, valamint tavaly a negyeddöntőben találkoztak a felek. Másfél évvel ezelőtt hazai jégen sikerült a bravúr, akkor 3-2-re nyert a Hydro Fehérvár AV19.

– Azoknak a srácoknak, akik már itt vannak évek óta, eléggé piszkálja a csőrét, hogy nem tudjuk megverni a Salzburgot, két évvel ezelőtt a döntőt is söpréssel húzták be. Szerintem mindenkit feltüzel, hogy az első hazai bajnoki jön, két győzelem után lépünk itthon jégre, a nézőket szeretnénk meglepni egy sikerrel.