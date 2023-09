Sárosd (6.) – MÁV Előre FC Főnix (1.) 1–1 (0–0)

Seregélyes, 260 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Sárosd: Bolla J. – Bánszki, Hushegyi, Kosztolányi, Klémán M. - Lakakisz (Buza), Varga Zs. (Vámosi), Paget, Kökény - Szekeres (Várnai), Szabó N. (Hallósi). Megbízott edző: Lendvai Tamás

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Jungwirth (Rubos Barnabás), Bolla Barnabás, Kónya (Kertész), Csiba - Adorján, Király B., Tóth B. (Jófejű), Pápai (Andróczi) - Zólyomi (Forró), Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Klémán M. (67.), ill. Bolla Barnabás (80.).

Jók: Bolla J., Klémán M., Paget, ill. Bolla Barnabás,

Az első félidőt a hazaiak indították jobban, Szekeres Marcell szögletét fehérváriak hárították, majd bedobást követően mezőnyjáték következett, melynek végén Lakakisz Nikolaosz távoli lövése Szekeresről azonban kifelé pattant. Majd Kosztolányi Bence szerzett labdát, beadására Varga Zsombor érkezett jó ütemben, de lövése a labdafogó hálóban landolt. A 18. percben volt az első nagy helyzetük a vendégeknek, Bolla Barnabás alapvonalról csavarta vissza a labdát, amely a felső lécről kifelé pattant, Zólyomi Dávid laposan a kapu felé gurított, de Bolla János hárított. Majd ismét a sárosdiak előtt adódott lehetőség, amikor Szekeres szögletére Lakakisz érkezett jó ütemben, de a kapu mellé gurított. Ezt követően a Főnix FC szögletére Bolla J. érkezett jól, és ütötte ki a labdát, és az ezt követő azonnali lövést Paget Olivér vágta ki a sárosdi kapuból. A 67. percben törték meg a hazaiak a gólcsendet, Paget és Kosztolányi összjátéka után került a labda Klémán Mátéhoz, aki egy határozott lövéssel a hosszú sarokba tekert, 1-0. A gólt követő első támadásnál egy hosszú átadást kapott Balogh László, de Bolla J. kezébe fejelte a labdát. A 80. percben büntetőt ítélt a Rózsa Ádám játékvezető, Bolla Barnabás lövésére Bolla J. jól érkezett, a labdát azonban már a gólvonalon belülről tudta kiütni, 1-1.

Tudósított: Németh Réka

Móri SE (5.) – Lajoskomárom (4.) 2–1 (1–1)

Mór, 150 néző

Vezette: Béd Ákos.

Mór: Zámbó – Végvári Á., Loi, Gosztonyi (Galovszky), Hajdu - Tar, Varga B., Sötét, Tetzl - Radács, Szabó K. (Gauruder). Vezetőedző: Németh Bálint

Lajoskomárom: Berta – Erdei B., Juhász M. (Rózsás), Kovács K., Czéhmeiszter - Gergye (Vadászi), Dudar E., Willerding Zs. (Németh Á.), Kövecses (Csörgei) - Pákozdi (Labossa), Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Gosztonyi (27.), Gauruder (94.), ill. Szontagh (31.)

Kiállítva: Czéhmeiszter (68.).

Jók: Zámbó, Varga B., és az egész csapat, ill. Szontagh

Tapogatódzó játékkal és móri mezőny fölénnyel indult a találkozó, az első negyedóra végén előbb Hajdú Milán lőtt ballal a rövid sarok felé, majd Gosztonyi András fejelt üresen egy szöglet után, ám ezek a lehetőségek kimaradtak még.

A 27. percben ismét Gosztonyi veszélyeztetett fejjel, de ezúttal már nem hibázott okosan a rövid sarokba fejelte a labdát, 1-0. Hamar jött a válasz, a 31. percben egy indítás után a vendégek lejutottak az alapvonalig, a visszakészített labdára Szontagh Levente érkezett jó ütemben és az üres kapuba passzolt, 1-1. Az első játékrész nem tartogatott több izgalmas jelenetet, leginkább az elkésett vendég szerelésektől szólt ekkor a találkozó, aminek legtöbbször Varga Balázs volt az áldozata. A fordulás után sem változott a játék képe, a hazaiak próbáltak fogást találni, a meccset okosan tördelő vendégekkel szemben, a lapok is előkerültek a 68. percben Czéhmeiszter Attila gyűjtötte be második sárgáját, így emberelőnybe került a Móri SE. Még nagyobb nyomás alá került a vendégek kapuja, ám a gól nem akart megszületni, sőt egy kontratámadás után Zámbó Martin védett ziccert. A 94. percben jött a dráma, Radács Milán szabadrúgására a frissen beállt, az első I. osztályú mérkőzésén pályára lépő, 18 éves saját nevelésű Gauruder Márk érkezett, és tanítani való mozdulattal fejelt nagy erővel a hálóba, 2-1. Megérdemelten győzött, és sokkal többet ezért a hazai gárda, amelyben az idei szezonban úgy tűnik eredményes a tudatos fiatalítás, ugyanis hat, javarészt móri nevelésű 20 év alatti játékos lépett pályára.

Tudósított: Móri SE

Enying (14.) – Tóvill-Kápolnásnyék (3.) 1–4 (0–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Enying: Farkas Z. (Elek) – Kalló, Kassai J., Kassai D. (Kelemen), Nyikos - Csepregi, Halász, Schütz (Csuthy), Kollár - Varga P. (Lakatos), Kassai Cs. (Kizlinger). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz (Rózsa), Varga József (Fasang), Lipóth - Pigler, Gáspár (Konczi), Kiss Á., Zsigmond L. - Csörge (Varga D.), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Csepregi (56.), ill. Gáspár (15.), Zsigmond L. (46.), Varga József (64.), Lipóth (73.)

Jók: Halász, Nyikos, Kassai D. ill. Zsigmond L., Lipóth, Czottner Á.

A mérkőzés elejét megint megnyomta az Enying, mégis a 15. percben az első valamire való vendég akció góllal végződött. A baloldalon vezetett támadás végén az oldalról érkező beadást Gáspár Máté teljesen tisztán vehette át, majd 15 méterről helyezte a labdát a Farkas Zoltán kapujába, 0-1. Egy perccel később a túloldalon volt nagy helyzet. Csepregi Imre és Nyikos Martin összjátéka végén a nyéki védők a gólvonalról mentettek. A második félidő gyors vendég góllal kezdődött. Csörge Ciprián vitte át a labdát a középpályán, majd játszotta ki jobbra Zsigmond Leventének. A fiatal szélső átjutott védőjén majd éles szögből emelt Farkas Z. felett a hálóba, 0-2. Az 56. percben a vendégek végezhettek el szögletet. A lecsorgó labdát Kizlinger Zalán vágta előre majd Csepregi a felezővonalról indulva vitte egészen a nyéki kapuig, majd a kiérkező Palásthy Dávid mellett gurított a hálóba, 1-2. A 64. percben ismét Zsigmond L. forgatta meg a hazai védőket, visszatett labdáját a középről újra oldalra ívelték, ahol

Varga József tisztán lőhetett az enyingi kapuba, 1-3. A 73. percben a következő, végletekig kijátszott nyéki támadás végén Lipóth András volt eredményes, ő 16 méterről lőtt a pipába, 1-4. Támadott még ugyan a szépítésért az Enying, de az eredmény már nem változott. Egy újabb olyan játékot láthatott a közönség, melyen hiába volt jobb az Enying a mérkőzés nagyobb részében, a vendégek a végül a földbe döngölték a csapatot.

Tudósított: Mohai Norbert

Ikarus-Maroshegy (9.) – Bodajk SE (12.) 2–1 (1–0)

Székesfehérvár, 115 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Maroshegy: Kovács Z. – Falusy, Békefi, Kecskés (Drexler), Kókány - Fi, Horváth Zs., Gimes, Csuti (Menyhárt) - Mayer (Schmuck B.), Szamarasz (Barta). Vezetőedző: Szarka Martin

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Kaufmann (Kis), Farkas Cs., Gulyás (Molnár R.) - Magosi, Kovács T., Kurcz (Katóka R.) – Arany S. (Farkas K.), Imrefi, Csapcsár. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Fi (4.), Drexler (77.), ill. Molnár R. (50.)

Kiállítva: Magosi (37.).

Jók: Kókány, Horváth Zs., Schmuck B. ill. Kocsis D., Katóka R.

A 4. percben egy formás hazai támadás után Fi László lőtt szép gólt a felső sarokba, 1-0. Lendületben maradt a hazai csapat, pár perccel később ismét Fi került helyzetbe, ezúttal lövése a felső lécen csattant. A 37. percben Magosi Béla került a kiállítás sorsára, második durva belépőjét követően. A hazaiaknak nem sikerült a létszámelőnyt meglovagolni, az 50. percben egy megpattanó labda került Molnár Richárd elé, aki közelről nem hibázott, 1-0. A mérkőzésben benne volt, hogy a Bodajk tíz emberrel is megfordítja, Katóka Richárd hibázott a kapussal szemben. Majd a 77. percben Schmuck Balázs visszaguritott labdájára érkezett jól Drexler Lóránt, és lőtt a rövid sarokba, 2-1. Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazaiak a győzelemnek örülhetnek, de a második félidőben nyújtott teljesítményre büszkék nem lehetnek, míg a Bodajk SE tisztesen helyt állt tíz emberrel is.

Tudósított: Ikarus-Maroshegy

Martonvásár (13.) – Ercsi Kinizsi (8.) 0–4 (0–2)

Martonvásár, 120 néző

Vezette: Rózsa József.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Süle (Neuvert), Molnár G. (Deményi), Keresztesi (Füzér) - Gerebenics, Jordáki, Fügedi, Gábor Á. - Pirik (Bányai), Kóka (Nagy R.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Ercsi Kinizsi: Andrejev (Kovács N.) – Mónus, Schnierer, György, Lak - Rebők, Somodi (Baranyai), Hodula M. (Nikolics), Petrás - Orza, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: György (6., 85.), Lak (44.), Somodi (66.)

Jók: Neuvert, Gerebenics, ill. György, Orza, Schnierer

Elég sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mire megy a hazai csapat az Ercsivel. Gyorsan kiderült, hogy tele a csapat jószívű játékossal, mert mikor a nézők még megérkezve a meccsre, éppen csak köszöntötték egymást, a vendégcsapatot máris védelmi hibával ajándékozták meg a martoni védők. Az Ercsi védői elrúgták a labdát előre a semmibe, egyetlenként György Kristóf eszmélt, megszelídítette a labdát és a kissé bizonytalan Farkas Csaba felett a hálóba lőtt, 0-1. A következő negyedóra sem a hazaiakról szólt, a vezető gólt szerző György Kristóf a 20. percre már könnyen mesterhármast szerezhetett volna. A második gól azonban csak röviddel a szünet előtt érkezett, ismét egy eladott labda, ismét Farkas felett szállt a labda a kapuba, de ezúttal Lak Imre volt a gólszerző, 0-2. Egy perccel később Somodi Levente lövését hárította Farkas, majd az utolsó másodpercekben egy hazai szögletet követően Fügedi Ákos „fejében maradt” a szépítő találat. A fordulást követően sem a szédítő iram jellemezte a találkozót, és a hazai drukkerek legnagyobb sajnálatára a csapat sem találta a fonalat. A 65. percben hátul passzolgattak a martoniak, Farkast is bevették a játékba, az ő előrevágott labdája után rögtön megindult az Ercsi és Somodi ezúttal már kaput talált, 0-3. A 73. percben újabb ajándékba adott labda, amelyet György a kapusba lőtt, Lak Imre ismétlését is Farkas védte. A kegyelemdöfés a hajrában érkezett, a meccs főszereplője György kapott tökéletes passzt, a közelharcot is megnyerte a hazai védőkkel szemben, lövése pedig a kapufa jobb alsó sarkán megpattanva végigcsorgott a gólvonalon, majd a bal kapufát is érintve végül megpihent a hálóban, 0-4. Az eredmény is nagyon fájó, a temérdek technikai hiba is elkeserítő, de a legrosszabb mégis néhány játékos minden lelkesedést nélkülöző játéka volt.

Tudósított: Szupkai Gábor

KK Grain Kft.-Mezőfalva (11.) – Mány-Bicske II. (7.) 3–2 (1–1)

Mezőfalva, 80 néző

Vezette: Jónás Péter.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Török - Tonka (Csontos), Balogh I., Márki (Németh B.), Németh L. - Kovács B., Morár (Sümegi). Vezetőedző: Villám Balázs

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Lakatos (Csata), Peinlich, Bukovecz, Lopes - Erdő-Lahner (Kovács B.), Nyúl, Punk (Rimele), Kovács L. - Horváth D. (Tóth T.), Nagy M. (Nagy Á.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Morár (44.), Rózsahegyi (58.), Németh L. (90.), ill. Lopes (14.). Nagy Á. (81.)

Jók: Kovács Á., Török, ill. Bessenyei, Lopes, Peinlich

A 7. percben adódott az első lehetőség, a hazaiak előtt, Márki Dénes léc alá tartó lövését hárította a vendégek kapusa. Majd a 14. percben már a vendégeknél volt az előny, egy szöglet után volt eredményes Lopes Da Silva, 0-1. A félidő közepén Németh László kínálta meg 5 méterről a Bessenyei Barnabást, aki védeni tudott, majd pár perccel később újra hárított, ezúttal lábbal, Balogh Imre labdáját. A 44. percben egyenlített a Mezőfalva gárdája, Morár Gábor labdája zörgette meg a hálót, 1-1. A 53. percben Balogh Imre találta telibe a keresztlécet. Majd az 58. percben egy szöglet után Rózsahegyi Gábor fejjel továbbította a hálóba a labdát, 2-1. Bő egy órányi játék után hazai kapufa következett, majd nem sokkal később egy mányi szöglet után Lopes fejelt a kapufára. A 81. percben a hazaiak egy szűk területen próbálták kihozni a labdát, a vendégek szabálytalannak tűnő megmozdulása következett a kaputól nem messze, azonban néma maradt a játékvezető sípja. Ebből helyzet alakult ki, és egalizált a Mány Nagy Ákos góljával, 2-2. Azonban, itt még nem ért véget a mérkőzés, szinte az utolsó pillanatban, a 90. percben Németh László 12 méterről küldte a labdát kapura, és ez a mányi hálóban kötött ki, 3-2. Ezzel a találattal megszerezte első győzelmét az idényben a Mezőfalva.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Csór Truck-Trailer (15.) – Sárbogárd (2.) 0–2 (0–0)

Csór, 150 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány, Tolnai M. (Zs. Nagy), Ács (Pécsi), Kásler Barnabás - Kásler Bence (Harangozó), Dreska (Orosz), Báles I., Báles Zs. (Lukács) - Victor, Flavio. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Luczek (Horváth A.), Mayer, Szalai Á. (Simon V.) - Tóth P., Horváth Á. (Joó), Farkas G., Bencze (Fodor) - Finta, Vagyóczki (Deák). Vezetőedző: Pajor László

Gól: Mayer (51.), Simon V. (54.)

Kiállítva: Flavio (43.), Molnár B. (49.)

Jók: Dreska, Ács, Bogdány, Báles I., ill. Farkas G., Luczek, Bencze

A 42. percben a hazaiak szabadrúgáshoz jutottak, majd mindenki nagy meglepetésére a Ibriksz Máté játékvezető a Csórból csúnya beszédért kiállította Da Silva Flaviot. A 49. percben egy beadást a hazai védők szögletre tisztáztak, de ezt a játékvezető nem találta a helyzetnek megfelelő döntésnek. 11-est ítélt Molnár Bence kapus ellen ütközés miatt, majd második sárgával ki is állította. A büntetőt Mayer Dávid értékesítette, 0-1. Az 54. percben egy hátsó megingást biztosan használt ki Simon Viktor, 0-2. A 63. percben Lukács Levente kapust tisztázás közben a bogárdi csatár fejbe rúgta, amely után hosszabb ideig állt a játék. A 70. percben egy bogárdi megugrás után Lukács bravúrral védett.

A játékvezető 0-0-nál kétszer is belenyúlt a mérkőzésbe a hazaiak kárára, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a 3 pont sorsát. A vendégek egyforma létszámnál mutatott játékuk alapján nem szolgáltak rá a sikerre.

Tudósított: Csete Krisztián

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 6 gól

2. Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Horváth Benett (Tordas) 5-5 gól

3. Bolla Barnabás (MÁV Előre Főnix FC), Varga József (Tóvill Kápolnásnyék) 4-4 gól