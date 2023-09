Fontos volt a kedd esti bajnoki, hiszen a Volán két vereség után akart talpra állni és begyűjteni harmadik első hazai győzelmét. A klagenfurti 3-7-et követően az is kérdés volt, csapatszinten nyújtott rossz produkció után hogy tudja felvenni a tempót a mindig gyors Graz ellen. A vezetést a Fehérvár szerezte meg, majd ugyan ekkor még egyenlíteni tudott a 99ers, de aztán a második harmadban Philips révén megint a hazaiaknál volt az előny és innentől már nem volt válasza az osztrákoknak. A harmadik játékrészben beindult a henger, négy perc alatt háromszor is betaláltak Kiss Dávid tanítványai. A vége így sima lett, hatig meg sem állt a Fehérvár.

– Szerintem az első harmad nem sikerült rosszul számunkra, 1-1-re álltunk 20 perc után és itt, Fehérváron azzal elégedett lehetek. Ami a kiállításokat illeti, a második játékrésztől 14 perc alatt 6 kiállítást szedtünk össze, ez pedig túl sok, a harmadik harmadra ettől teljesen elfogyott az energiánk. Mindenki látta, mi történt, 40 perc után még meccsben voltunk, 2-1-re vezetett a Fehérvár. Ma magunktól vettük el a lehetőséget, hogy versenyképesek lehessünk. A Fehérvár jobb volt – fogalmazott a lefújás után a vendégek mestere, Johan Pennerborn.

– Nagyon jól esett a csapatnak is ez a siker, szerettük volna a hazai közönségünknek megmutatni, hogy tudunk így is játszani. Csináltunk apró változtatásokat, volt egy őszinte megbeszélésünk a srácokkal, azt láttam, hogy most mindenki alárendelte magát a csapatnak. Úgy éreztem, hogy végig kontrolláltuk a mérkőzést, nyilván volt azért az ellenfélnek is helyzete, de akkor Horváth szép védéseket mutatott be. A padunk végig pozitív volt, a srácok sokat beszéltek, mindenki fegyelmezett maradt. Ennek meg is lett az eredmény, szerencsére a gólzsák is kiszakadt, olyanok is betaláltak, akik mostanában nem, igazi csapatmunka volt – nyilatkozta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Az ICEHL küzdelmei pénteken folytatódnak, a Volán a Bécs otthonában vizitál, majd szombaton az Innsbruck érkezik a Raktár utcába.

A találkozó összefoglalója: