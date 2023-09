Nemcsak az iskolások, hanem kézilabdázók számára is becsengettek pénteken, és Fortuna jóvoltából ismét a DVSC SHAEFFLER együttese ellen kezdte az idényt az Alba Fehérvár KC gárdája. Abban a reményben, hogy nem születik hasonló eredmény, mint tavaly szeptember másodikán a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. Ekkor tízgólos különbséggel nyertek a hajdúságiak (33-23), és az Albás lányok arra készültek, hogy meglepik a Bajnokok Ligája résztvevő riválisukat.

Az első tétmeccs mindig hordoz magában némi plusz feszültséget, hiszen a találkozót már az eddigi tesztmérkőzésekkel szemben élesben játsszák, és ez fokozott koncentrálást igényel. A bemelegítést figyelve elszánt arcokat láthattunk a fehérváriaknál, és azok, akik kilátogattak a Köfém Sportcsarnokba szintén abban bizakodtak, hogy kivágják a rezet a lányok a szezon első összecsapásán.

Bár az Alba szerezte meg az első találatot a DVSC gyorsan fordított, igaz ezt Kövér Luca aránylag rövid idő belül egalizálta, 2-2. Majd Takó Viktória felső sarokban kikötött labdája ragadtatta tapsra a publikumot. Aztán a korábbiakhoz hasonlóan kétszer eredményes volt a Loki, és a 6. percben ismét náluk volt az előny. Lüktető, jó iramú találkozót láthattunk, ezen felül Tóth Nikolett védett hatalmasat Kácsor Gréta szólója után. Vámos Mírával azonban nem igazán tudott mit kezdeni az Alba, szűk kilenc perc alatt háromszor mattolta a szélső Tóthot, 3-5. Egy kicsit megtorpant a fehérvári csapat, nem jöttek be úgy a cselek, és a lövések, ahogy szerették volna, míg a DVSC játéka magabiztosabbá vált a félidő közepére. Négygólos debreceni vezetéssel indult a játékrész második fele, és a lehető legjobbkor jött Bruna Zrnic lerohanásból lőtt gólja, 6-9. Más kérdés, hogy, ezután sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a vendéglátó, mert a másik Vámos, Petra is betalált, és utolérte a gólok számában Mírát. A DVSC keményen, és szorosan védekezett, nehezen lehetett rést találni a falban, így többször Catherine Joelle Gabriel zsákmánya lett a labda. Bár Takó szép gólt lőtt, de ezzel sem lett kisebb a differencia, mert rögtön érkezett Vámos Míra válasza, 7-13. A szünet előtt bárhogy is igyekezett az AFKC még jobban kinyílott az olló, és tetemesnek mondható hétgólos vezetéssel mehettek a csapatok pihenőre.

Afentaler Sára kihagyott büntetőjével indult a második félidő, ezt követően Kocsis Bettina harcolt meg egy labdáért, és fejezte be az akciót góllal. Megélénkült a mérkőzés, fogyott a védekezésnél a figyelem, és mindkét kapuba jutott a folytatásban két-két találat, 14-20. Kubina Molli is többet találkozott a labdával, de a többiek akármennyire is akarták nem tudták eltüntetni a távolságot, mert gólra góllal válaszolt a piros-fehér együttes. Kocsis Bettinát azonban nem tudták tartani, a beálló ficánkolt a debreceniek között, és pillanatok alatt a legeredményesebb hazai játékos lett. Ráadásul akkor került kettős emberhátrányba a hazai csapat, amikor úgy tűnt összekapja magát a társaság, ám nem engedett a szorításból a BL-induló, és továbbra is héttel vezetett, 19-26. A 48. percben Horváth Roland időt kért, bízva abban, hogy egy rohammal még szorosabbá lehet tenni az állást. Tíz perccel a vége előtt megindították ezt az ostromot, de túlságosan sokat nem változott a helyzet, és nyolc lett közte a lefújásra.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – DVSC SHAEFFLER 23-31 (11-18)

Székesfehérvár, néző: 400

Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Ferenc

Alba Fehérvár KC: Tóth N. – Zrnic 2, Afentaler 5 (2), Kövér 2, Sztosics 1, Utasi, Takó 4.

Csere: Kubina (kapus), Besszer 2, Szmbatjan 1, Sulyok, Kocsis B. 6. Vezetőedző: Horváth Roland.

DVSC: Gabriel – Töpfner 5 (3), Planéta 4, Füzi-Tóvizi 1, Vámos P. 7, Kácsor 4, Vámos M. 6.

Csere: Bartulovic (kapus), Jovovics 2, E. Johansson, Csernyánszki 1, Hámori, Grosch 1, Haggerty 1, M. Costa, Kelemen. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3