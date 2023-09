Az osztrákok eddig két pontot gyűjtöttek, igaz ők még csak három mérkőzésen vannak túl. A Graz kikapott 3-2-re a Bécs ellen, majd hosszabbítás után szenvedett vereséget a Salzburg és a Ljubljana ellen. A Volán remekül rajtolt az idényben, idegenben verte az Asiagót és a tavalyai ezüstérmes Bolzanót. Aztán Székesfehérvárra látogatott a címvédő Red Bull Salzburg, ezen a találkozón harminc percig Kiss Dávid alakulata irányított, gólokkal vezethetett volna, azonban a mérkőzés második felében a bikák éltek a lehetőségekkel és nyertek 4-1-re. Vasárnap Klagenfurtban volt fellépése a Fehérvárnak, ez az összecsapás nem alakult jól a Fejér vármegyieknek, végig futottak az eredmény után Bartalisék, a második játékrészben pedig négyszer is kapitulált Roy, a vége 7-3 lett.

– A Salzburg és a Klagenfurt más játékerőt képviselt mint az Asiago és az egyelőre rossz passzban lévő Bolzano. Nem is értem miért, de talán fejben nem voltunk összeszedettek, nem úgy mozogtunk a jégen, ahogy az öt játékosnak kapcsolódnia kéne. Rengeteg emberfölényes szituációt tudott kialakítani a KAC, ez nem volt jellemző ránk. A mérkőzés menete is rombolta az önbizalmat, ez pedig fejetlenségeket és emberhátrányokat szült. Ez nem volt jó mérkőzés számunka, de ezt mindenki tudja. Az egyetlen pozitívum, hogy túl vagyunk már egy megbeszélésen, és láttam a srácokon, hogy tudják mit vétettek, nem kifogásokat keresnek. Ki kell javítani a hibákat, inkább a szezon elején legyünk túl egy ilyen csúfos, lélekromboló vereségen, mint később – tekintett vissza Kiss Dávid a vasárnapi bajnokira. – A Graz ellen az elmúlt években is sok szoros mérkőzést játszottunk, oda-vissza hokival, védekezésben talán kevésbé fegyelmezettek, de gyorsan tudnak váltani támadásba. Folyamatosan keresik a megugrási lehetőségeket, pont ennek a levédése volt a problémánk a Klagenfurt ellen is. Remélem, ezt már nem látjuk viszont és a hazai közönségünket örömet okozunk egy győzelemmel.

A Klagenfurt elleni találkozó összefoglalója: