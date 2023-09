Fehérvár FC Női –

Puksás Akadémia FC Női

0–3 (0–0)

Sóstói Stadion, IV. edzőpálya, 80 néző. Vezette: Urbán eszter (Vad Anita, Bencze András)

Fehérvár FC: Terestyényi – Szabó E. (Tóth, 82.), Romanoczki, Szabó B., Simon – Bognár, Kozma – Kántor, (Czvetnics, 72., Mihályi, 87.) Szombati (Bors, 87.), Farkas G. – Földvári. Vezetőedző: Andorka Péter

Puskás Akadémia FC: Pongrácz – Palakovics, Harmat, Pécsi (Grönberg, 64.), Szemán-Tóth, Tamók (Zán-Fábián, 64.), Tóth Zs. (Helmeczi, 58.), Szarvas, Kovács A. (Laine, 82.), Sinka, Tuza. V.edző: Halászi Kinga

Gól: Zán-Fábián (66., 82.), Palakovics (70.)

Sérült játékostársaikkal lélekben együtt küzdöttek a fehérvári lányok

Fotó: Kricskovics Antal

Három győzelemmel a háta mögött érkezett a Sóstóra a Puskás, míg a fehérvári lányok a bajnoki nyitányt követően két vereséget szenvedtek, így nem a házigazda volt a vármegyei rangadó esélyese.

Fotó: Kricskovics Antal

Azonban bátran futballozott a több meghatározó játékosát is nélkülöző Vidi, alaposan megnehezítette a komolyabb játékerőt képviselő Puskás Akadémia FC dolgát. A felcsútiak birtokolták többet a labdát, azonban a küzdelem kiegyenlített volt. Az exfehérvári Pécsi Dóra két ziccert is rontott, de Romanoczki Kármen vezérletével jól szűrt a fehérvári védelem. Sőt, a szünet előtt a kapu elé is kerültek, ígéretes akció végén Farkas Gerda helyezett a kapu fölé.

Szombati Katalin (balra) és Sinka Napsugár

Fotó: Kricskovics Antal

A szünetben jól hallhatóan kérte számon játékosait a felcsúti tréner, Halászi Kinga, aki érthetően azt várta övéitől, hogy találjanak be végre. A Puskás letámadásra váltott a második félidőben, amit aztán idővel nem bírt el a Vidi. A 60. perctől szerkezetet is váltottak a vendégek, s a csereként beállt Zán-Fábián Panna két percnyi játék után be is vette a fehérvári kaput. Egy védelmi hibát kihasználva helyezett a kapu közepébe, 0-1. Alig telt el három perc, és a Puskás válogatott játékosa, Palakovics Laura távolról lőtt a bal alsóba, 0-2. Ekkor már egyértelmű volt a felcsúti fölény. A 77. percben Zán-Fábián fejesét tolta vetődve a bal kapufára Terestyényi Anna, a 81. percben pedig lezárta a meccset a tavalyi negyedik helyezett, idén dobogóra vágyó vendég gárda: Palakovics indította jó ütemben Grönberget, kapura tette a finn, Terestyényi belepaskolt, de a hosszú saroknál érkező Zán-Fábián közelről a vonal mögé pofozta a labdát, 0-3. Győzelmével a Puskás Akadémia FC holtversenyben áll az élen, míg a Fehérvár FC 3 ponttal a kilencedik.

– Készültünk a Puskásra, ráadásul a mérkőzés előtti napokban egy fejmosást is tartottunk az öltözőben. A tervezett masszív védekezést részben meg tudtuk valósítani, próbálkoztunk labdát szerezni, és még lehetőségünk is akadt. Egyéni kvalitásban azonban a Puskás játékosai előrébb járnak, gyorsabbak, dinamikusabbak voltak – értékelt Andorka Péter, a Fehérvár FC vezetőedzője. – Amíg szervezetten tudtunk védekezni, nagy sansza nem volt az ellenfélnek. A hatvanadik perc környékén azonban elfáradtunk és hibát hibára halmoztunk. A vereség ellenére elégedett vagyok a lányok hozzáállásával.

– Vendéglátóink az előzetes várakozásokat igazolva, masszív ellenfélként fogadtak bennünket – fogalmazott Halászi Kinga, a Puskás AFC trénere. – Az első félidőben volt néhány helyzetünk, egy ziccerünk is, amit nem sikerült gólra váltani. A második félidőre kisimult a játékunk, egyre inkább a mi akaratunk érvényesült a pályán, és megszereztük a vezetést. Ez megnyugtatta a csapatot és a mérkőzés egészére egyébként végig jellemző mezőnyfölényünket sikerült két újabb góllal megkoronázni. Természetesen elégedett vagyok a csapattal, megyünk tovább!