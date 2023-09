Hornyák Zsolt együttese várhatja jobb formában az összecsapást, hiszen a felcsútiak jelenleg az ötödik helyen állnak, míg a Zsóry az utolsó, mindössze egy pontot szereztek Kuttor Attila tanítványai ebben a kiírásban. A két gárda közös statisztikája is a Fejér vármegyeieknek kedvezhet, tizenegy győzelem, három döntetlen és hat vereség felcsúti szemszögből a mérleg, igaz, a sikerek nagy részét a Pancho Arénában érte el a PAFC.

– Legelőször is, szeretném leszögezni, hogy a tabellán elfoglalt helyük ide vagy oda, nagyon veszélyes ellenfél vár ránk Kövesden. Épp ezért esélyekről, illetve papírformáról nem is igazán szeretnék beszélni, idegenben lépünk pályára egy sikerre éhes hazai csapat ellen – úgy kell odamennünk, hogy mindenképpen nyerni akarunk, és százszázalékosan oda kell tennünk magunkat. A stílusukat jól ismerjük, rendkívül kellemetlen, mélyen védekező együttes, amelyet csak akkor tudunk legyőzni, ha még náluk is szervezettebbek leszünk, és könyörtelenül kihasználjuk az előttünk adódó lehetőségeket. Szinte biztosan nem lesz sokgólos meccs, úgyhogy nincs mese, be kell rúgnunk a helyzeteinket! – nyilatkozta a felcsútiak honlapjának Ominger Gergő.

– A magyar bajnokságban egyáltalán nem számít, hogy melyik csapat hol helyezkedik el a tabellán. Minden meccs nagyon nehéz, kemény ütközetre számítok Mezőkövesden is. Határozattabban kell játszanunk, mint Kecskeméten, a védelmünknek masszívnak kell lennie, elől pedig kreatívan kell támadnunk. Ha ezek megvalósulnak, mi szerezhetjük meg a fontos első gólt, utána pedig le kell hoznunk kapott gól nélkül a találkozót – ezt már Patrizio Stronati tette hozzá, aki a meghívót kapott a cseh válogatottba, így könnyen lehet, hogy pályára léphet majd a mieink ellen a Puskás Arénában.