Csupán tizenkétszer mérkőzött egymással a két csapat, az első találkozójukat pedig 2019 augusztusának végén rendezték. Alaposan kicserélődött a PAFC akkori legénysége, hiszen már csak ketten, Szolnoki Roland, és Nagy Zsolt tagja a keretnek, valamint Hornyák Zsolt, aki nem sokkal korábban lett a gárda vezetőedzője, és elsőre ikszeltek tanítványai a Zetével (1-1).

A tavalyi szezonban háromból a bajnoki közül kétszer a felcsútiak diadalmaskodtak, elsőre 2-1-re nyertek a ZTE Arénában Alexandru Baluta és Luciano Slagveer találatainak köszönhetően, míg a második összecsapáson Gruber Zsombor gólja döntött, és hozta meg az 1-0-as sikert. Legutóbb májusban Egerszegen mérkőztek a felek. Ekkor Ikoba Eduvie előnyt a hazaiaknak, amelyet Lamin Colley kiegyenlített. A félidő a vége előtt Klausz Milán ismét vezetéshez juttatta a kék-fehéreket, amelyet meg is őrizték a lefújásig.

Ezen felül is van miért visszavágnia a Puskás Akadémia FC-nek, hiszen a MOL Magyar Kupa elődöntőjében – szintén a ZTE Arénában – Karlo Bartolec öngóljával a hosszabbításban vesztett, és nem jutott a fináléba a csapat.

- A végsőkig harcolni kell, hiszen a kupában is az utolsó percben kaptuk a gólt. A szezon során eddig nem rossz az idegenbeli mérlegünk, jó eredményeket értünk el, remélem azt, hogy ez nem szakad meg, és Zalaegerszegen is nyerni tudunk. A Paks elleni mérkőzéshez képest a koncentráción kell javítani, mert megvoltak a helyzeteink, amelyeket ki kellett volna használni. – hangsúlyozta Komáromi György a PAFC csatára.