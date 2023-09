Az elmúlt hétvégén a DKSA tornászainak Budapesten volt jelenése a Központi Tornacsarnokban. A csapatbajnokságot a Czifra Bettina Lili, Kovács Zsófia, Fehér Lili, Benkő Boglárka, Csíki Zsófia alkotta együttes nyerte meg. A dobogó második fokára is a DKSA tornászai állhattak fel, a „B” jelű csapat Mayer Gréta, Mayer Eszter, Makai Lilla, Szíj Emese Ada összetételben is megelőzte az FTC csapatát. Czifrának egyéniben is jól sikerült a verseny, hiszen egyéni összetettben élete első felnőtt bajnoki címét szerezte meg, Kovács Zsófia harmadik lett, közéjük Székely Zója ékelte be magát. A háromszoros Európa-bajnok dunaújvárosi tornász egyébként a felkészülés alatt hasfal húzódással küszködött. Másnap is remekeltek a Fejér vármegyeiek, a szerek döntőjében Czifra gerendán nyert, talajon pedig holtversenyben lett első. Ugráson a dunaújvárosi Mayer Gréta állhatott fel a dobogó felső fokára, mögötte Székely Zója és Maráczi Fruzsina végzett. Felemáson Kovács ezüstérmes lett, míg klubtársai, Makai és Czifra holtversenyben végeztek a harmadik helyen.

Az országos bajnokság után Draskóczy Imre női szövetségi kapitány kijelölte a világbajnokságra utazó keretet, három dunaújvárosi tornász készülhet Antwerpenbe. A DKSE-t Kovács Zsófia, Czifra Bettina Lili és Mayer Gréta képvisel majd.

– Az indulásig közös edzések vannak, az biztos, hogy a dunaújvárosi versenyzők kedden és szerdán is a budapesti Tornacsarnokban edzenek. A nemzetközi versenyeken, a Világkupákon, illetve a hétvégi országos bajnokságon elért eredmények tükrében hirdettem ki a csapatot. Mint ismeretes, Kovács Zsófia hasfalhúzódással bajlódik, egyelőre félkész állapotban van, bízunk benne, hogy a közel 2 hét alatt jó formába tud kerülni – nyilatkozta a szövetségi kapitány a magyar szövetség honlapjának.