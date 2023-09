A fehérvári röplabdázás néhai segítőjére, Horváth Károlyra emlékeztek szombaton a résztvevő csapatok, és a tornára kilátogató szurkolók.

2001-ben rendezte az első őszi felkészülési röplabdakupát a klub elődje Alba Line Kupa néven. A cég tulajdonosa, Horváth Károly volt, aki segített újjáéleszteni Székesfehérváron a röplabdát, újra beindítani az utánpótlásképzést, támogatásával lett akkor a városnak újra NB I-es röplabdacsapata.

A torna célja pedig nem volt más, mint, hogy elősegítése a Loki hazai és nemzetközi versenysorozatokra történő felkészülését.

A rendező MÁV Előre SC-Foxconn mellett két NB I-es gárda, a TFSE, és a Pénzügyőr SE, valamint az osztrák Bundesliga I. osztályában szereplő UVC Graz lép együttese lépett a Videoton Oktatási Központ parkettjára.

A torna nyitó találkozóján a vendéglátók a TFSE csapatával találkoztak. A szokásoknak megfelelően halk muzsikaszó és a labdák ütemes pattogása jelezte, hogy lassan véget ér majd a felkészülési időszak, és egy hónap múlva már elindulnak a bajnoki küzdelmek. A MÁV Előre SC-Foxconn legénysége számára feszített program következik, hiszen nemcsak a pontvadászatban, hanem a nemzetközi kupákban is jelenésük lesz. Éppen ezért fontos minden meccs, minden lejátszott szett, főleg úgy, hogy több új játékost is be kell építenie Dávid Zoltán vezetőedzőnek.

A TFSE elleni összecsapáson egyértelműen látszott a csapatok közötti minőségi különbség, a fővárosiak próbálták ugyan felvenni a kesztyűt, ám főként a harmadik játszmában nyílott ki az olló, és nyert magabiztosan a Loki.