Az Alba Fehérvár KC a hajrában bukta el az előző játéknapon a Dunaújvárosi Kohász KA elleni idegenbeli találkozót, annak ellenére, hogy a mérkőzés nagy részében a Fejér vármegyei riválisnál volt az előny. Dacára ennek, pocsék első félidő után visszatértek a meccsbe, és lett volna sanszuk a pontszerzésre.

Most azonban nincs mese azon túl, hogy hazai mérkőzés következik kötelező lesz bezsebelni a győzelmet a viharsarkiakkal szemben. Más lapra tartozik, hogy az előző idényben is hasonló elvárásokkal léptek pályára Békéscsabán, ugyancsak a 3. fordulóban, egy dunaújvárosi pontrablást követően, és idegenben kétgólos sikert könyvelhettek el. A 25-23-as győzelemhez hozzájárult Katarina Sztosics remek teljesítménye, és hat gólja, valamint az öt-öt találatig jutó Takó Viktória, és a nyáron a klubot elhagyó Varga Emőke is. A fehérvári visszavágó februárban már korántsem volt ennyire örömteli, mert 30-25-ös csabai győzelemmel ért véget hatvan perc után az összecsapás, úgy, hogy a szünet után egyszer sem tudta átvenni a vezetést, végig futott az eredmény után az AFKC. Ráadásul a lila-fehérek ezzel hosszú böjtöt szakítottak meg, 13 esztendő után győztek ismét a Fehérváron.

Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE az első két fordulóban „letudta” a két magyar topcsapat elleni mérkőzését, a Győri Audi ETO KC-tól 37-23-ra, míg az FTC-Rail Cargo Hungáriától 42-26-ra kaptak ki, de a tudósítások szerint a nagy különbségek ellenére dicséretesen helyt álltak. A fehérváriaknak – akárcsak tavaly – elsősorban Marija Lanistaninra kell majd figyelniük, mivel alaposan belekezdett a gól gyártásba, és tíz alkalommal is megzörgette a Fradi hálóját.

A nyár folyamán az Albához visszatérő Kocsis Bettina eddig mindkét meccsen gólerősnek bizonyult, beállként 13 találattal a házi góllövőlista élén áll, bizonyítva, hogy jól sikerült a beilleszkedése a csapatba.

- A Békéscsaba ellen szeretnénk megszerezni idei első győzelmünket, és remélem, hazai pályán sikerül jobb játékot nyújtanunk, mint Dunaújvárosban. Ehhez azonban nem fér bele olyan kezdés, mint az első két fordulóban, már az elején élesnek kell lennünk. Szerintem a védekezés lesz a kulcs, igyekszünk rajta javítani a mérkőzésig. – hangsúlyozta csapata honlapján.