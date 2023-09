Felülkerekedett

a rutin Gárdonyban



Gárdony-Pázmánd NKK – Komáromi VSE

33-39 (17-21)

Gárdony, 90 néző. Vezette: Benya-Hantos D., Kovács K.

Gárdony: Kaffka – Szűcs N. 6, Bártfay 3, Vernes 4, Berkes-Kaiser 10 (6), Hamuth 5, Kukucska. Csere: Bőle (kapus), Barna 1, Zámori 2, Ágoston 1, Török, Hargitai, Bukovics, Nemes. Vezetőedző: Guricsné Horváth Beáta

Komáromi VSE: Nagy É., Ferenczy B. (kapusok) – Kürthi 7(1), Balogh B. 6, Lukovics 6 (3), Világos 6, Bízik 4, Rnic 3, Nagy L. 3, Ács 1, Szabó-Kovacsicz 1, Gengeliczky 1, Temes 1, Gál D. Vezetőedző: Neukum Tamás

Kiállítások: 6 ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/6 ill. 5/4

Új csapat épült a nyáron a Velencei-tó partján, s az új tréner, Guricsné Horváth Beáta irányításával bizakodóan kezdte a szezont a Gárdony-Pázmánd NKK. Nem is kedett rosszul a Gárdony, az előző idény góllövőlistáján második helyen végzett beállós, Berkes-Kaiser Melitta találatával szerzett vezetést a hazai egylet. Azonban a Temes Bernadettet, Bízik Boglárkát, Szabó-Kovacsicz Mónikát is soraiban tudó Komáromi VSE nem engedte meglépni a tóparti lányokat. Az első percekben a Gárdony rendre vezetést szerzett, de a vendégek tapadtak, sőt, a hetedik perc elején már vezettek is, 4-5. Hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az egygólos fór, majd a félidő derekára a komáromiak magukhoz ragadták az irányítást, s a szünetre négygólos előnyt kovácsoltak.

Zámori Dorina támadásban

Fotó: Kricskovics Antal

Fordulás után a komáromiak domináltak, főként Kürthi Laura és az előző szezonban még a tó partján kézilabdázó Lukovics Boglárka vezérletével egyre inkább elléptek. A gárdonyi lányoknak egy fellángolásuk volt, mikor négy gólra zárkóztak, de a Komáromi VSE vezetését és végül győzelmét nem veszélyeztették.

Hamuth Lili öt találatig jutott

Fotó: Kricskovics Antal

- Izgatottan vártuk a bajnoki rajtot. Kicsit idegesen kezdtük, az első két támadásunkat is elrontottuk, de ezt gyorsan ki tudtuk javítani. 25 percig az első félidőben fej-fej mellett haladt a két csapat, támadásban szép helyzeteket tudtunk kialakítani, jól működött a beállóval a páros kapcsolat, amiből eredményesek voltunk. Indításos könnyű gólokat is tudtunk lőni Szűcs révén labdaszerzésekből, viszont védekezésben nem tudtuk a kereszteket levédekezni, sok gólt kaptunk a távoli zónából - értékelte a találkozót Guricsné Horváth Beáta, a gárdonyiak vezetőedzője. - A félidő hajrájában több pontatlanságunk is volt támadásban, amit a Komárom gólokkal büntetett. A második félidőben ahogy fáradtunk védekezésben egyre könnyebben szerezték a góljaikat, sajnos most a kapuból sem jött segítség. Az átlövőkre nem léptünk fel, ha felléptünk, akkor megvertek minket lábbal és megtalálták a beállót, aki rendre jól helyezkedett és jól zárta ki a védőinket. Becsületesen küzdöttek a lányok, sok mindenben kell még fejlődnünk, legfőképpen védekezésben. A támadójátékunk gólerős volt, 33 góllal mérkőzéseket tudunk majd nyerni, feltéve, ha a védekezésünk és a kapusteljesítményünk javulni fog.

A Gárdony-Pázmánd NKK a második fordulóban is hazai környezetben játszik, szombaton 18 órakor a Szombathelyi KKA együttesével szemben kacérkodhat a pontokat itthon tartásával.