Pedig pénteken délelőtt nem indult ideálisan a torna, hiszen a spanyol CN Sant Andreu ellen vereséggel nyitottak Gardáék. Itt az első negyed még jól sikerült a Vad Lajos együttesének, de aztán a másodikban azonban fordult a kocka, a szünetben már döntetlen volt az állás. A harmadik játékrészben ment el a meccs magyar szempontból, 4-2-es spanyol negyeddel már nem tudott mit kezdeni a DFVE, 11-9-es vereség lett a vége.

Még péntek este várt a második derbi a Dunaújvárosra, ezúttal a Lille volt az ellenfél. Az első negyedben bár a franciák vezettek már kettővel is, a nyolcadik perc végére sikerült utolérni az ellent, majd a második játékrészben robbantott a Fejér vármegyei gárda. Garda, Dobi, Horváth és Szabó találatival állva hagyta vetélytársát a DFVE, 8-4-es vezetéssel mehettek a mieink a szünetre. A szünet után azonban mindössze két gólra futotta a magyar csapattól, a Lille kiegyenlített, így jöhettek a büntetők. Ebben a műfajban a Dunaújváros bizonyult jobbnak, a franciák nem találtak be.

Szombaton csak egy találkozó várt Mahieura és társaira, talán a csoport leggyengébb erőpróbája várt rájuk a Nancy ellen. Itt már az első negyedben jelezte a DFVE győzelmi szándékát, nyolc perc játék után 5-2 állt az eredményjelzőn, Dobi és Mahieu is kétszer volt eredményes. A második játékrészben sem vett vissza a magyar csapat, újabb 5-2-es nyolc perccel duzzasztották tovább az előnyt. A harmadik negyedben egy 9-1-es rohanást produkáltak Vas Lajos tanítványai, Horváth és Jonkl volt nagyon elemében. A záró etap 5-1-et hozott, 24-6-os győzelemmel bebiztosította továbbjutását a DFVE.

Az utolsó napon vasárnap a házigazda Róma ellen ugrott medencébe a Dunaújváros, a tét a csoport második helye volt. Borzalmasan indult el ez a találkozó a magyaroknak, hiszen az első negyedet követően 5-1-re mentek az olaszok. Volt honnan visszakapaszkodni, a szünetig eggyel sikerült csökkenteni a hátrányt. A harmadik játékrészben mindössze két gól született, 1-1-es elosztással, és bár a záró etapot 3-1-re megnyerte a Dunaújváros, a Róma 9-8-ra győzött. A dunaújvárosiak a céljukat elérték, feljutottak a Bajnokok Ligája főtáblájára.