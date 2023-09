ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

2023. szeptember 9., szombat, 11:00

Puskás Akadémia FC II. (8.) – VLS Veszprém (1.)

Nem várható könnyű kilencven perc a címvédő, ám a végén mégis az NB III-as szereplést folytató, az NB II-es osztályozót a Nyíregyháza Spartacus FC ellenében elbukó VLS Veszprémmel ellen. Az egykori Videoton hátvéd és edző, Pető Tamás tanítványai most is a tabella élén állnak, mindössze két pontot veszítve az eddigi mérkőzéseken. A PAFC II. csapata abban bízhat, hogy hazai pályán folytatja az elmúlt négy meccsen mutatott játékát, és veretlenségi sorozatát. Az pedig külön önbizalom növelő lehet számukra, hogy közel egy éve 6-1-re verték riválisukat a Pancho Arénában.

2023. szeptember 9., szombat, 16:00

Bicskei TC (9.) – Opus Tigáz Tatabánya (2.)

Tavaly négy pontot rabolt az NB II után áhítozó Tatabányától a bicskei legénység, márciusban pedig 1-0-ra legyőzte őket a Kerecsendi Márton utcában Varga Szabolcs találatával. Erre minden esélyük megvan most is, bár ellenfelüknek eddig pozitív az idegenbeli mérlegük – két győzelem, egy vereség.

DÉL-NYUGATI CSOPORT

2023. szeptember 9., szombat, 11:00

Fehérvár FC II. (9.) – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (7.)

Egy év kihagyással kerül sor ebben a párosításban a vármegyei rangadóra, a 2020-2022-es idényben találkoztak utoljára a felek, még a Nyugati csoportban. Akkor Sóstón Tóth Bence gólja döntött a Vidi II. csapata javára, míg az agárdi visszavágón mindezt megduplázták a piros-kékek. Az összeállítások tekintetében azóta mélyreható változások történtek mindkét együttesnél, ám idén a Gárdony- Agárdi Gyógyfürdő érezhetően jobb teljesítményt nyújt, úgyhogy borítékolhatóan háromesélyes, és élvezetes összecsapásra van kilátás.

2023. szeptember 9., szombat, 16:00

Dunaújváros FC (15.) – Bonyhád-Majos (8.)

A Dunaújváros FC csapatának – mint arra már korábban is utaltunk – lassan el kell kezdeni a pontok gyűjtését, mert idejekorán bajba kerülhet. Az előző szezonban – igaz még sokkal erősebb összetételben – 4-0-ra nyertek a piros-fehérek Újvárosban, de a visszavágón már az akkor még Majosi SE néven szereplő csapat győzött 1-0-ra. Most úgy mennek neki a meccsnek, hogy a vendégek idegenben még veretlenek, és egyáltalán nem lesz könnyű ellenük a pontszerzés.

Iváncsa KSE (1.) – MTK Budapest II. (12.)

Tavaly októberben meglepte a kék-fehér csapat az Iváncsát hazai környezetben, és 1-0-ra győzött. A tavaszi idény során aztán az akkor még a bajnoki címért a Hódmezővásárhellyel nagy csatát vívó Fejér vármegyei alakulat otthon 2-0-ra nyert Suszter László duplázásának köszönhetően. Most is erre hajthatnak a házigazdák, és akár hasonló eredmény is születhet.