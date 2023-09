Hosszú évek óta nagy csatákat vív egymással a két együttes, három idénnyel ezelőtt mindkét gárda idegenben diadalmaskodott, ősszel az MKC 31-27-re nyert a Verseci úton, míg a fehérváriak 28-25-re vágtak vissza riválisuk otthonában. Tavaly előtt annyiban volt más a koreográfia, hogy az Alba emlékezetes találkozón győzött 30-27-re, míg a pontvadászat záró fordulójában a mosoniak nyertek egy góllal, 29-28-ra az UFM Arénában.

Az előző idényben a tabella 4. helyén záró óváriak a Köfém Sportcsarnokból elvitték mindkét pontot, 27-30-ra legyőzve házigazdáikat. Ezen az összecsapáson különösen a válogatott Albek Anna okozott gondot a fehérváriaknak, aki kilenc góllal terhelte meg hálójukat, míg az Albából a hat találatig jutó Takó Viktória, és az ötgólos Utasi Linda vitte a prímet. Aztán a márciusban megrendezett második mérkőzésen lekopírozták a felek az őszi végeredményt, és született MKC siker. Itt Pásztor Noémi bizonyult a legtöbb gólt elérő hazai játékosnak, a beálló hatszor vette be a kaput, a Fehérvárból pedig Tamara Szmbatjan ugyanennyiszer volt eredményes.

Az idei szezont az MKC indította jobban, és egy olyan skalpot szerzett, amelyet kevés magyar csapat mondhat el magáról. Az után, hogy az 1. fordulóban Budaörsön hétgólos győzelmet arattak (27-36) a folytatásban a címvédő Győri Audi ETO KC együttese is kénytelen volt meghajolni előttük. 33-30-ra győztek a zöld-fehérek ellen a korábban a Győrt is erősítő Tóth Eszter vezérletével. Majd legutóbb az FTC-Rail Cargo Hungária otthonában játszottak viszonylag szoros meccset, ám itt 30-27-re alulmaradtak az Elek Gyula Sportcsarnokban.

Az Alba Fehérvár idénykezdete enyhén szólva sem nevezhető optimálisnak, három meccsből három vereség a mérlegük, mondhatni az utóbbi évekhez képest a lehető legrosszabbul rajtolt a gárda. Ahogy bevezetőnkben is írtuk nem vár sétagalopp Horváth Roland vezetőedző tanítványaira, főként akkor, amennyiben folytatják azt a tendenciát, amely már mérkőzések óta kíséri őket, azaz pocsékul kezdik a meccset, és ezt követően futnak az eredmény után.

- A Mosonmagyaróvár nagyon jó csapat, és úgy gondolom, ebben a szezonban erősödtek tavalyhoz képest. Mindig jól játszunk ellenük, néha meglepetést is tudunk okozni, kellemetlen ellenfeleik vagyunk, ezt meg kell próbálnunk kihasználni. – hangsúlyozta Tamara Szmabatjan csapata honlapján.

Bojtos Beáta idén két mérkőzésen lépett pályára, a DVSC-SHAEFFLER és a Dunaújvárosi Kohász KA ellen két gólt lőtt, és összesen közel egy órányi lehetőséget kapott a szakmai stábtól.

- Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen már a szezon elején meglepetést okozott a Móvár az ETO elleni győzelmével, de semmikeppen sem feltett karokkal fogunk kiállni. Szeretnénk megmutatni, hogy mire képes a csapat. A védekezésen lesz a hangsúly, amit egész héten gyakorlunk. – tette hozzá a balszélső.