Szeptember 7-én és 8-án Olaszországban rendeztek meg a POSA Légtorna Világbajnokságot, melyen ismét jelentős eredményeket ért el csapatával Molnár Hajnalka. A fehérvári Hajnal Mozgástér Art of Movement, Aerial and Fire dance group vezetője a feol.hu-nak elmondta: a versenyen a karika, a hammock és a silk szakágban is indultak sportolói.

- Az egész augusztus felkészüléssel telt, amely nagy áldozat volt mindenkitől: szülőktől, sportolóktól egyaránt – mesélte Hajnalka. Az erőfeszítés azonban meghozta gyümölcsét, ugyanis a tíz nemzet részvételével zajló világbajnokságról 5 aranyat, 5 ezüstérmet és egy bronzérmet is hoztak haza a lányok.

Fotó: Hajnal Mozgástér

- Tizenegy versenyző indult a csapatból, tizenhárom számmal készültek, tehát volt, aki több számban is indult. Mindannyian nagyon jól teljesítettek. A dobogón túl ugyanis ahhoz közeli helyezéseket is hoztunk Magyarországra – tette hozzá. Aranyat hozott haza kategóriájában Szász Eleonóra, Tornyai Emma, Magyar Mia, Nagy Adrienn, Bocska Anna Kamilla és Bergyár Horváth Emese. Ezüsttel gazdagodott Füzes Janka, Pencs Laura, Németh Sára, Bocska Anna Kamilla, illetve Rabi Tünde és Márton Fanni. A dobogó harmadik fokára állhatott Bergyár-Horváth Emese, negyedik helyezést ért el Nagy Adrien, hatodikként végzett kategóriájában Bocska Anna Kamilla.