DEAC – FEHA19 2-1 (0-1, 2-0, 0-0)

Gól: Rivera (28.), Mihalik (39.), illetve Csollák (7.)

A fehérváriak második felkészülési találkozójukra készültek, Anatoli Bogdanov a Melnyicsuk (Márkus) - Racsinszkij, Kosinszkij, Bajkó, Falus, Csollák, Bogesic, Salamon; Szita, Dobos, Blasko, Nádor, Fekete, Ambrus Cs., Farkas I., Keceli, Dézsi, Farkas L., Alapi, Balasits összetételű csapatnak szavazott bizalmat ezúttal. A hazaiaknél jó néhány ismerős arcot lehetett felfedezni, hiszen Dobmayer Dominik, Rétfalvi Kristóf és Kamil Mingazov is a tavalyi idényben még a FEHA19-eterősítette, de a DEAC-ot irányító Artyom Vaszjunyin is nyáron tette át a székhelyét a fehérvári akadémiáról.

A hetedik percben Csollák Márkó szerezte meg a vezetést a vendégeknek, az előnyt pedig szüneti sikerült is megtartani. Azonban a második játékrészben Rivera és Mialik révén fordított a DEAC, a hátrányt pedig nem sikerült ledolgozni a folytatásban, így 2-1-re a Debrecen nyerte a mérkőzést. A végén még gyakorlásképpen büntetőztek is a felek, ebben is a hazaiak bizonyultak jobbnak.